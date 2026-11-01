Kai Havertz a deschis scorul în minutul 16, după o pasă excelentă a lui Declan Rice. Mijlocașul englez l-a găsit pe german liber la bara a doua, iar atacantul lui Arsenal a trimis mingea în plasă.

Kai Havertz, record în Premier League

Reușita de pe Anfield a avut o semnificație specială pentru fotbalistul german. Potrivit statisticienilor de la Opta, Havertz a devenit cel mai bun marcator german din istoria Premier League, cu 46 de goluri. Acesta l-a depășit pe Ilkay Gundogan, care a înscris de 45 de ori în campionat.