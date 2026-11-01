VIDEO EXCLUSIV Kai Havertz a înscris contra lui Liverpool și a intrat în istoria Premier League!

Kai Havertz a înscris contra lui Liverpool și a intrat în istoria Premier League! Premier League
SPORT.RO
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Partida dintre Liverpool și Arsenal, din etapa a noua a Premier League, poate fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1, dar și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

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Kai HavertzIlkay GundoganArsenalLiverpool
Din articol

Kai Havertz a deschis scorul în minutul 16, după o pasă excelentă a lui Declan Rice. Mijlocașul englez l-a găsit pe german liber la bara a doua, iar atacantul lui Arsenal a trimis mingea în plasă.

Kai Havertz, record în Premier League

Reușita de pe Anfield a avut o semnificație specială pentru fotbalistul german. Potrivit statisticienilor de la Opta, Havertz a devenit cel mai bun marcator german din istoria Premier League, cu 46 de goluri. Acesta l-a depășit pe Ilkay Gundogan, care a înscris de 45 de ori în campionat.

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Cotat la 60 de milioane de euro de Transfermarkt, Havertz a ajuns la patru goluri și o pasă decisivă în 14 apariții în acest sezon, în toate competițiile.

Reușita împotriva lui Liverpool a fost a 146-a din cariera atacantului german. Acesta a marcat 46 de goluri pentru Bayer Leverkusen, 32 pentru Chelsea și 40 pentru Arsenal.

În total, Havertz a adunat 479 de meciuri la nivel de club, cu 70 de pase decisive. La echipa națională a Germaniei are 63 de selecții și 25 de goluri.

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