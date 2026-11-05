Italienii au cedat pe teren propriu cu 0-2 în fața echipei la care evoluează Marius Corbu.
Italienii nu l-au trecut cu vederea pe fotbalistul uitat de Gică Hagi, după victoria obținută în fața lui AC Milan
A fost o adevărată surpriză la AC Milan - Ferencvaros din runda a patra din faza principală Europa League.
Marius Corbu a fost titular și a avut o evoluție solidă pe San Siro, chiar dacă nu a contribuit la niciuna dintre cele două goluri ale maghiarilor.
Lenny Joseph a semnat ambele goluri ale partidei, iar Ferencvaros ocupă locul doi în clasamentul fazei grupei unice Europa League cel puțin deocamdată.
Italienii au notat cu 6 prestația lui Marius Corbu și au avut cuvinte de laudă la adresa fotbalistului român.
”Deși nu a avut o prestație ieșită din comun, și-a făcut simțită prezența la mijlocul terenului”, au notat italienii de la TuttoMercatoWeb.
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