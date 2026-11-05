Alexandru Cicâldău și Nicușor Bancu au înscris golurile Craiovei în prima repriză a meciului de pe "Oblemenco". La pauză putea să fie chiar 3-0, dar Assad Al-Hamlawi a ratat singur cu portarul în finalul reprizei.

Gabi Balint, critici pentru Craiova la pauza meciului cu Egnatia

Fost antrenor în Bănie, Gabi Balint a avut, însă, anumite critici pentru Universitatea Craiova la pauza meciului cu Egnatia:

"Assad Al-Hamlawi a făcut o repriză foarte bună. Aici trebuia să marcheze, era 3-0. Îmi place Craiova, dar a început moale.

Eu cred că a fost surprinsă, Egnatia s-a apărat sus. Ei fac multe greșeli în apărare", a declarat Gabi Balint, pentru Digi Sport.

Trei puncte cu Egnatia ar putea ajuta enorm Univeristatea Craiova în drumul spre calificarea în fazele eliminatorii. Iată rezultatele obținute în primele două runde:

Etapa 1: 1-1 (a) cu Getafe

1-1 (a) cu Getafe Etapa 2: 3-1 (d) cu Inter Club d'Escaldes

În următoarea etapă, Universitatea Craiova va înfrunta Brighton în deplasare.