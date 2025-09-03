Transferul lui Isak, la Liverpool, pulverizat: „Jenant!“

Alexandru Hațieganu
Un subiect care a ținut prima pagină a ziarelor din Marea Britanie și care s-a încheiat cu o afacere-record a fost criticat vehement de o legendă vie a fotbalului.

Alexander IsakAlan ShearerLiverpoolNewcastle

Fostul atacant englez, Alan Shearer (55 de ani), consideră că felul în care s-a comportat suedezul Alexander Isak, forţând un transfer de la Newcastle la Liverpool, a arătat ''foarte rău pentru fotbal''.

Isak a intrat efectiv în grevă pentru a forţa clubul Newcastle, la care Shearer şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei, să îl lase să plece la Liverpool pentru o sumă record de 125 de milioane de lire sterline. Potrivit Agerpres, Isak (25 de ani) a refuzat să mai joace pentru ''coţofene'' în acest început de sezon!

''Nu mi-a plăcut cum s-a ajuns la acest rezultat. Nu cred că e corect ca un jucător să intre în grevă şi să refuze să joace pentru un club în timp ce e plătit şi are un contract. Înţeleg din celălalt punct de vedere, când un club vrea să scape de tine, dar încă îţi plăteşte salariul. Când semnezi un contract eşti obligat să îl respecţi'', a declarat Shearer, fost căpitan al naţionalei Angliei.

''Isak este un jucător bun, care merge la un club grozav, care va lupta, fără îndoială, pentru trofee. Dar, cum am mai spus, nu mi-a plăcut cum s-a întâmplat. Are motivele sale, sunt sigur. Nu-i putem mulţumi îndeajuns pentru ce a făcut la Newcastle, dar a fost o situaţie jenantă toată vara. Nu cred că a făcut un serviciu nimănui. A arătat rău pentru fotbal şi pentru suporteri, deoarece ei sunt plătitorii, cei care fac acest joc să fie grozav'', a subliniat Shearer.

''Nu arată bine când eşti plătit de un club şi refuzi să joci. În cele din urmă, el a obţinut transferul la Liverpool, ceea ce îşi dorea'', a concluzionat fostul atacant al lui Newcastle.

Clasamente oferite de Sofascore
