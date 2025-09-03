Transferul lui Isak, la Liverpool, pulverizat: „Jenant!“

Fostul atacant englez, Alan Shearer (55 de ani), consideră că felul în care s-a comportat suedezul Alexander Isak, forţând un transfer de la Newcastle la Liverpool, a arătat ''foarte rău pentru fotbal''.

Isak a intrat efectiv în grevă pentru a forţa clubul Newcastle, la care Shearer şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei, să îl lase să plece la Liverpool pentru o sumă record de 125 de milioane de lire sterline. Potrivit Agerpres, Isak (25 de ani) a refuzat să mai joace pentru ''coţofene'' în acest început de sezon!

''Nu mi-a plăcut cum s-a ajuns la acest rezultat. Nu cred că e corect ca un jucător să intre în grevă şi să refuze să joace pentru un club în timp ce e plătit şi are un contract. Înţeleg din celălalt punct de vedere, când un club vrea să scape de tine, dar încă îţi plăteşte salariul. Când semnezi un contract eşti obligat să îl respecţi'', a declarat Shearer, fost căpitan al naţionalei Angliei.