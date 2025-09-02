Cotat la 30 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Harvey Elliot, care a bifat 28 de convocări pentru reprezentativa U21 a Angliei, este produs de Queens Park Rangers și Fulham FC, iar în 2019 a ajuns la Liverpool, unde a jucat pentru echipa U23, înainte să facă pasul la prima grupare în 2021.



A plecat de la Liverpool și a rostit cu tărie: ”E visul tuturor să joace aici, abia aștept să încep”



Harvey Elliot a exprimat cât de bucuros se simte că a ajuns la Aston Villa, unde va prinde, cu siguranță, mult mai multe minute decât la Liverpool, mai ales că echipa lui Arne Slot s-a ”blindat” în această vară cu transferuri de peste 400 de milioane de euro.



Fotbalistul a explicat că Aston Villa este cel mai bun club la care ar fi putut ajunge în această vară. El a mai fost trimis sub formă de împrumut în 2020 de la Liverpool, la Blackburn.



”În primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor pentru că au făcut posibil acest lucru. Să joci pentru un club uriaș precum Aston Villa este visul oricărui copil.



Sunt foarte fericit că totul s-a finalizat acum și abia aștept să încep.



Pentru mine, acum e vorba de a face pasul înainte ca jucător.



Singura cale de a face asta este să joc meciuri, iar nu există un loc mai bun pentru asta decât aici, mai ales cu antrenorul, filosofia lui, modul în care joacă și încrederea pe care o are în jucătorii tineri”, a spus Elliot.

