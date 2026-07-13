Încă un român în Serie A! Ce șanse are să fie titular

Rareș Burnete (22 de ani) va face parte din lotul lui Lecce pentru sezonul 2026/2027 din Serie A.

Atacantul român revine după împrumutul la Juve Stabia, însă presa din Italia nu îl vede, cel puțin pentru moment, printre titularii formației care își propune salvarea de la retrogradare.

Lecce a încheiat sezonul trecut pe locul 17 în Serie A, cu doar patru puncte peste linia retrogradării.

Burnete pornește cu șansa a doua

În sezonul precedent, Burnete a evoluat pentru Juve Stabia, unde a adunat 27 de apariții și două goluri, unul dintre ele în semifinala play-off-ului de promovare în Serie A contra celor de la Monza.