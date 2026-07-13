Încă un român în Serie A! Ce șanse are să fie titular

Încă un român în Serie A! Ce șanse are să fie titular Stranieri
SPORT.RO
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Avem încă un român în prima ligă din Italia!

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Rares BurneteSerie ALecce
Din articol

Rareș Burnete (22 de ani) va face parte din lotul lui Lecce pentru sezonul 2026/2027 din Serie A. 

Atacantul român revine după împrumutul la Juve Stabia, însă presa din Italia nu îl vede, cel puțin pentru moment, printre titularii formației care își propune salvarea de la retrogradare.

Lecce a încheiat sezonul trecut pe locul 17 în Serie A, cu doar patru puncte peste linia retrogradării.

Burnete pornește cu șansa a doua

În sezonul precedent, Burnete a evoluat pentru Juve Stabia, unde a adunat 27 de apariții și două goluri, unul dintre ele în semifinala play-off-ului de promovare în Serie A contra celor de la Monza.

Atacantul român are contract cu Lecce până la 30 iunie 2029 și face parte din lotul italienilor pentru cantonamentul din această vară.

Totuși, potrivit presei din Italia, șansele ca Burnete să înceapă sezonul ca titular sunt reduse. Dacă nu va fi împrumutat din nou, românul va avea, cel mai probabil, rolul de atacant de rotație.

Concurența este una serioasă. Burnete se luptă pentru un loc în ofensivă cu Nikola Stulic, atacant cotat la 3,5 milioane de euro, cu sârbul Milos Jovic (20 de ani, 700.000 de euro) și cu Paco Esteban, produs al academiei, evaluat la 500.000 de euro. Cota de piață a românului este, de asemenea, de 500.000 de euro.

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