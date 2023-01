Chelsea a reușit să perfecteze două transferuri în prima zi din 2023: mijlocașul brazilian Andrey Santos și fundașul central francez Benoit Badiashile.

Andrey, care are doar 18 ani, vine de la Vasco da Gama, din liga a doua braziliană, în timp ce Badiashile, internațional A francez în vârstă de 21 ani, a ajuns pe ”Stamford Bridge” de la AS Monaco.

Pe Andrey Santos l-au mai dorit și FC Barcelona, Paris Saint-Germain sau Manchester City, dar londonezii au avut câștig de cauză și vor plăti 12,5 milioane de euro, plus eventuale bonusuri.

În decembrie, Chelsea anunțase și transferul lui David Datro Fofana, atacant ivorian de 20 de ani de la Molde.

Chelsea have completed the signing of Andrey Santos, documents are signed and sealed on both player and club side with Vasco. ???????????? #CFC

???? Here's Andrey is in London with his family, time for the medical tests and official statement.

Chelsea will pay €12.5m fixed fee. pic.twitter.com/qF0AW978JQ