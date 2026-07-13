Dan Șucu îl dă în judecată: a semnat pre-contractul, dar s-a răzgândit și merge la alt club

Presa italiană anunță că la Genoa s-a petrecut o situație atipică.

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Genoa a încercat să îl transfere pe Elliot Stroud, atacantul de bandă al celor de la Mjallby. Fotbalistul bătuse palma cu echipa lui Dan Șucu și a semnat și un pre-contract cu ”Grifonul”.

Ulterior, însă, fotbalistul suedez s-a răzgândit și s-a decis să semneze cu Hull City, în Premier League.

Conform Sky Sport, Dan Șucu nu a stat pe gânduri și le-ar fi dat ordin avocaților de la Genoa să îl dea în judecată pe fotbalistul de 24 de ani și pe agenții săi, în contextul în care cei de la Genoa consideră că jucătorul a încălcat termenii pre-contractului.

Hull City nu a oficializat încă transferul fotbalistului care a fost prezent și la Cupa Mondială alături de naționala Suediei.