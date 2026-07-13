Ilie Dumitrescu a dat verdictul după ce a văzut-o pe Universitatea Craiova jucând: „Aici e diferența!”

Trupa pregătită de Filipe Coelho a început noul sezon competițional cu un trofeu, impunându-se la loviturile de departajare în fața clujenilor, scor 1-1 (5-3 d.l.d.). Succesul intern se adaugă formei bune din cupele europene, oltenii fiind favoriți la calificarea în turul secund preliminar al Ligii Campionilor, grație victoriei clare cu 4-1 obținute în prima manșă contra bielorușilor de la ML Vitebsk.

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Analiza pe piața transferurilor

Fostul internațional român Ilie Dumitrescu a urmărit prestația echipei din Bănie și a explicat motivele pentru care consideră că Universitatea Craiova va fi o forță greu de oprit în acest sezon. Rapiditatea cu care conducerea olteană a rezolvat mutările din perioada de mercato reprezintă un avantaj strategic major, este de părere „Mister”.

„Proiectul este unul serios. FCSB se va întări, U Cluj s-a întărit, Rapid se va întări. Craiova s-a întărit deja și a avut și jucătorii în pregătire. N-a plecat nici Anzor, iar astea contează. Aici e diferența dintre Universitatea Craiova și celelalte echipe”, a spus Ilie Dumitrescu la DigiSport.

Fostul internațional a evidențiat importanța prezenței noilor achiziții în cantonamentul de vară, detaliu care le-a permis jucătorilor să se integreze în sistemul tehnicianului portughez.

„Ei au transferat deja mai mulți jucători, care au început să și joace. Și aici mă refer la Tavares, la Elisor, care au prins ceva din pregătire. Ceilalți încă mai caută. Și mi-a plăcut și prestația celor de la U Cluj, echipă care a fost foarte periculoasă”, a mai transmis fostul atacant al echipei naționale.