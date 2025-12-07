VIDEO Autocar atacat cu pietre înainte de Napoli - Juventus: "O adevărată tragedie a fost evitată la limită"

Autocar atacat cu pietre &icirc;nainte de Napoli - Juventus: O adevărată tragedie a fost evitată la limită Serie A
Napoli și Juventus se înfruntă în derby-ul etapei a 14-a din Serie A, duminică seară, pe Stadio Diego Armando Maradona.

Așa cum era de așteptat la confruntarea clasică dintre sud și nord, Juventus nu a avut deloc o primire călduroasă la Napoli, chiar dacă pe banca torinezilor stă acum Luciano Spalletti, cel care le-a adus napoletanilor primul titlu după 33 de ani.

Autocarul lui Juventus, atacat cu pietre la Napoli

La sosirea la stadion, autocarul lui Juventus a fost atacat cu pietre de mai mulți ultrași ai lui Napoli. 

"O adevărată tragedie a fost evitată la limită. Dacă pietrele l-ar fi lovit pe șoferul autocarului, ar fi putut pierde controlul vehiculului, ceea ce ar fi produs un risc imens și pentru jucătorii lui Juventus", a scris Tuttosport.

Giorgio Chiellini, fostul mare fundaș al lui Juventus, acum oficial al torinezilor, a încercat însă să minimizeze gravitatea incidentelor: "Suntem obișnuiți cu episoade mult mai rele aici. Nu ne plângem. Și noi am fi putut să evităm să trecem prin fața fanilor. Totul este în regulă".

Meciul de la Napoli are o miză importantă și în clasament. Echipa lui Antonio Conte poate să devanseze Inter și să revină pe primul loc din Serie A în cazul unei victorii, în timp ce Juventus are nevoie de 3 puncte pentru a rămâne aproape de primele clasate.

Clasamentul din Serie A

