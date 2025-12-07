Așa cum era de așteptat la confruntarea clasică dintre sud și nord, Juventus nu a avut deloc o primire călduroasă la Napoli, chiar dacă pe banca torinezilor stă acum Luciano Spalletti, cel care le-a adus napoletanilor primul titlu după 33 de ani.

Autocarul lui Juventus, atacat cu pietre la Napoli



La sosirea la stadion, autocarul lui Juventus a fost atacat cu pietre de mai mulți ultrași ai lui Napoli.



"O adevărată tragedie a fost evitată la limită. Dacă pietrele l-ar fi lovit pe șoferul autocarului, ar fi putut pierde controlul vehiculului, ceea ce ar fi produs un risc imens și pentru jucătorii lui Juventus", a scris Tuttosport.



Giorgio Chiellini, fostul mare fundaș al lui Juventus, acum oficial al torinezilor, a încercat însă să minimizeze gravitatea incidentelor: "Suntem obișnuiți cu episoade mult mai rele aici. Nu ne plângem. Și noi am fi putut să evităm să trecem prin fața fanilor. Totul este în regulă".

