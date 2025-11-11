Tragedie la Turneul Campionilor: două persoane au decedat în a doua zi de concurs

Tragedie la Turneul Campionilor: două persoane au decedat &icirc;n a doua zi de concurs Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Doi spectatori și-au pierdut viața înainte de începerea meciului dintre Jannik Sinner și Felix Auger-Aliassime.

Zi tragică în ediția 2025 a Turneului Campionilor. Doi spectatori cu vârste de 70, respectiv 78 de ani și-au pierdut viața, în a doua zi de concurs.

Italienii au avut toate motivele să se prezinte în Arena Inalpi, deoarece au avut doi jucători în programul zilei de luni, 10 noiembrie.

Doi fani și-au pierdut viața la Torino, în aceeași zi

În timpul meciului dintre Taylor Fritz și Lorenzo Musetti - câștigat în minimum de seturi de tenismenul american, scor 6-3, 6-4 -, un spectator de 78 de ani și-a pierdut cunoștința, în tribune.

Medicii au intervenit rapid, au reușit să îl stabilizeze, dar persoana în cauză, aflată în stare critică, și-a pierdut viața la Spitalul Molinette, notează Essentially Sports.

Un alt fan al tenisului, în vârstă de 70 de ani a murit în prima parte a zilei; acestuia i s-a făcut rău în zona dedicată fanilor, din Piazza d'Armi. Din nefericire, eforturile de resuscitare au eșuat, conducând la conturarea unei zile neașteptat de tragice în istoria Turneului Campionilor.

Jannik Sinner

Musetti a pierdut, dar Sinner a câștigat, în a doua zi a Turneului Campionilor

Dacă Lorenzo Musetti a pierdut primul meci jucat în carieră la Turneul Campionilor, ziua a doua a fost încheiată cu succes pentru tenisul italian.

Jannik Sinner l-a depășit pe canadianul Felix Auger-Aliassime în două seturi, încheiate scor 7-5, 6-1.

Componența grupelor Turneului Campionilor 2025

Grupa Jimmy Connors

  • Carlos Alcaraz
  • Lorenzo Musetti
  • Taylor Fritz
  • Alex De Minaur

Grupa Bjorn Borg

  • Jannik Sinner
  • Alexander Zverev
  • Ben Shelton
  • Felix Auger-Aliassime
