Tragedie la Turneul Campionilor: două persoane au decedat în a doua zi de concurs

Zi tragică în ediția 2025 a Turneului Campionilor. Doi spectatori cu vârste de 70, respectiv 78 de ani și-au pierdut viața, în a doua zi de concurs.

Italienii au avut toate motivele să se prezinte în Arena Inalpi, deoarece au avut doi jucători în programul zilei de luni, 10 noiembrie.

Doi fani și-au pierdut viața la Torino, în aceeași zi

În timpul meciului dintre Taylor Fritz și Lorenzo Musetti - câștigat în minimum de seturi de tenismenul american, scor 6-3, 6-4 -, un spectator de 78 de ani și-a pierdut cunoștința, în tribune.

Medicii au intervenit rapid, au reușit să îl stabilizeze, dar persoana în cauză, aflată în stare critică, și-a pierdut viața la Spitalul Molinette, notează Essentially Sports.

Un alt fan al tenisului, în vârstă de 70 de ani a murit în prima parte a zilei; acestuia i s-a făcut rău în zona dedicată fanilor, din Piazza d'Armi. Din nefericire, eforturile de resuscitare au eșuat, conducând la conturarea unei zile neașteptat de tragice în istoria Turneului Campionilor.

