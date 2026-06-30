Antonin Kinsky a semnat un nou contract cu echipa de fotbal Tottenham Hotspur marcând un nou început pentru el la gruparea londoneză după momentele dificile trăite în meciul cu Atletico Madrid din luna martie, relatează DPA.

Portarul a comis două erori flagrante şi a fost înlocuit în minutul 25 de fostul antrenor Igor Tudor în meciul în care Spurs a fost surclasată cu 4-0 în Liga Campionilor, dar, după numirea lui Roberto De Zerbi ca antrenor principal în luna aprilie, el a devenit portarul numărul 1 al echipei la care joacă şi fundaşul român Radu Drăguşin.

Cehul în vârstă de 23 de ani a jucat în toate ultimele şapte meciuri ale echipei sale, contribuind la menţinerea formaţiei londoneze în Premier League, făcând un meci extraordinar în egalul de pe teren propriu, 1-1, cu Leeds United şi a păstrat poarta intactă în victoria din ultima etapă cu Everton.

Antonin Kinsky: ”Sunt foarte fericit şi simt încrederea din partea clubului”

Kinsky a spus pentru site-ul lui Tottenham: ''Sunt foarte fericit şi simt încrederea din partea clubului. Când m-am alăturat clubului în urmă cu 18 luni, aşteptările mele au fost să lupt pentru locul meu în echipă şi să port acest tricou în fiecare săptămână''.

''A fost o adevărată călătorie să ajung aici şi o poveste minunată deja, privesc cu încredere pentru ceea ce va fi în lunile şi anii următori. Fiecare dintre cei de la club percepe că putem avea un sezon de succes şi vreau să contribui la acest lucru. Vrem să oferim fanilor ceea ce ei îşi doresc şi ceea ce acest club merită'', a mai spus acesta, conform Agerpres.

Portarul italian Guglielmo Vicario va părăsi Spurs în această vară, iar Kinsky ar urma să devină prima opţiune pentru poarta formaţiei londoneze alături de portarul slovac de 37 de ani Martin Dubravka, care a semnat săptămâna trecută din postura de jucător liber de contract după despărţirea de Burnley.

Ce a declarat managerul Roberto De Zerbi

''Toni a fost extraordinar în ultimele şapte meciuri ale sezonului trecut şi un jucător esenţial pentru ceea ce am reuşit în acea perioadă'', a spus De Zerbi.

''Sunt încântat că şi-a angajat viitorul la club. Şi-a câştigat acest contract nu doar prin performanţele sale dar şi prin profesionalism şi prin dorinţa de a se dezvolta. Avem mare încredere în ceea ce poate deveni Toni. El este încă tânăr, are un potenţial enorm şi ştiu că Spurs este locul perfect pentru el ca să continue să se dezvolte ca unul dintre cei mai buni portari din Europa'', a mai spus De Zerbi.