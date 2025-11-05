Un stâlp în defensiva echipei naționale de fotbal a României, Radu Drăgușin a suferit o accidentare la ligamentul încrucișat anterior și încă stă pe bară la Tottenham.



Ghinionul constă în faptul că Drăgușin, în momentul accidentării, era titular incontestabil la Spurs, având în vedere că atât Micky van de Ven, cât și Cristian Romero erau accidentați.



Radu Drăgușin va avea mari bătăi de cap după ce va reveni la Spurs! Concurentul, de neoprit: ”Poate să facă asta dacă e nervos”



Acum însă, rămâne de văzut cum va reveni Drăgușin la formația dirijată de Thomas Frank. Atât Van de Ven, cât și Romero sunt într-o formă de zile mari la Tottenham.



Miercuri, în etapa #4 din faza principală a competiției UEFA Champions League, Spurs a învins-o cu 4-0 pe FC Copenhaga, iar Thomas Frank a vorbit despre Van de Ven în termeni laudativi.



Fundașul central e de neoprit la Spurs. A marcat de două ori în Champions League, de trei ori în Premier League și o dată în Supercupa UEFA.



”Micky van de Ven e cel mai bun marcator al nostru din toate competițiile, așa că poate continua. Poate să treacă pe lângă mine dacă e furios după un meci!”, a spus Thomas Frank, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe rețelele social media.

