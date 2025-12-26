În weekend, la Tottenham - Liverpool 1-2, Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham după o pauză de aproape 11 luni cauzată de o accidentare gravă la genunchi care a necesitat o lungă perioadă de recuperare.



Fabrizio Romano: "Tottenham nu și-a dat încă acordul pentru plecarea lui Drăgușin. Roma și Fiorentina l-ar putea oferta"

În ultimele zile, presa din Italia a scris despre posibilitatea ca Radu Drăgușin să fie cedat de Tottenham în această iarnă. Printre echipele interesate de stoperul român se numără AS Roma, ocupanta locului 4 în Serie A, și Fiorentina, "lanterna roșie" din campionatul italian.



Despre posibilul transfer al lui Drăgușin a vorbit și Fabrizio Romano. Reputatul jurnalist italian a explicat că Tottenham nu și-a dat încă acordul pentru o plecare a românului, dar și că Fiorentina ar putea avea un avantaj datorită sosirii lui Fabio Paratici.



"Radu Drăgușin s-a întors după accidentare și ar putea reveni în Italia după perioadele petrecute la Juventus, Genoa și Tottenham. Tottenham nu și-a dat încă acordul pentru plecarea sa, dar Roma și Fiorentina iau în calcul transferul său.



AS Roma ar putea face o ofertă în ianuarie, însă pe lista giallorossilor se află și Disasi, de la Chelsea, care este disponibil doar pentru un transfer definitiv.



O altă echipă care l-ar putea oferta pe Drăgușin este Fiorentina, dar poziția din clasament poate reprezenta un obstacol. Jucătorul trebuie convins, însă echipa este așteptată să arate diferit sub comanda lui Paratici, în ianuarie", a spus Fabrizio Romano, pe canalul său de YouTube.



Fabio Paratici ar putea juca un rol decisiv în transferul lui Drăgușin

Fabio Paratici este actualul director sportiv al lui Tottenham, însă în ianuarie ar urma să plece la Fiorentina pentru a ocupa aceeași poziție și pentru a încerca să salveze echipa toscană de la retrogradare.



Paratici, fost director sportiv și la Juventus, îl cunoaște pe Drăgușin încă din perioada petrecută de român la gruparea torineză. Tot oficialul italian a insistat pentru aducerea lui Radu la Spurs, în ianuarie 2024.

