Formațiile care activează în liga a doua din Anglia, în Championship, luptă pentru promovarea în cel mai important campionat din lume, Premier League.

Până acum s-au scurs 35 de etape din a doua ligă din Anglia, mai fiind 11 runde de disputat până la finalul întrecerii, iar pe locul 1 se află Coventry, cu 71 de puncte. Până în acest moment, merge foarte bine sub comanda legendei Frank Lampard, în rundele scurse înregistrând 21 de victorii, opt egaluri și șase înfrângeri, cu un golaveraj de 72 de goluri marcate și numai 38 primite!

Coventry, formația antrenată de Frank Lampard, locul 1 în Championship

În ceea ce privește Championship, promovează direct primele două clasate, iar sub Coventry se află Middlesbrough, care a adunat cu cinci puncte mai puțin, 66. Locul 3, ocupat de Milwall, are 62 de puncte, iar pe 4 și 5 se clasează Ipswich și Hull City, cu 60 de puncte fiecare.

Coventry are patru victorii la rând, ultimul succes fiind bifat la finalul săptămânii trecute, 2-1 cu Stoke City, cu golul decisiv venit în minutul 90+4. La finalul întâlnirii, Lampard a declarat:

”Spiritul a fost una, dar calitatea a fost cealaltă. Am fost fantastici astăzi, una dintre cele mai bune evoluții ale noastre pe teren propriu încă din primul minut.

Ar fi trebuit să fim cu două sau trei goluri în avantaj la pauză datorită jocului nostru, dar fotbalul uneori te lovește unde nu vrei.

Prestația din prima repriză a fost genială”.

Promovarea în Premier League, realizare importantă pentru Conventry și Frank Lampard

Este a doua experiență din cariera de antrenor a lui Lampard în Championship, după ce a mai pregătit Derby County în sezonul 2018-2019, cu care a fost aproape de promovarea în Premier League, campionat care se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO.

Frank Lampard și-a început cariera de antrenor în 2017, când a acceptat să preia un post în cadrul clubului Chelsea. A fost, apoi, antrenor la prima echipă între 2019 și 2021, după care a preluat Everton, pe care a antrenat-o între 2022-2023.

În finalul sezonului 2022-2023, fostul mare mijlocaș de pe Stamford Bridge a fost adus ca ”interimar” la Chelsea, clubul la care a obținut cele mai mari performanțe din cariera de fotbalist.