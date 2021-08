Surpriză majoră: City, învinsă în primul meci cu miză din noul sezon! Transferul-record, Grealish, a debutat 

Din articol Grealish, cel mai scump transfer din istorie

Manchester City și Leicester s-au întâlnit în finala Community Shield.

Campioana en-titre din Premier League a pierdut meciul cu Leicester de pe Wembley, 0-1. Prima repriză s-a încheiat cu egalitate perfectă, iar în cea de-a doua parte, Guardiola l-a trimis în teren pe noul său transfer, Jack Grealish.

Cu toate astea, „cetățenii” nu au reușit să se impună. Nathan Ake a comis fault în careu în minutul 87, iar centralul a arătat punctul cu var, iar Iheanacho nu a avut probleme să transforme lovitura de pedeapsă. Astfel, Leicester a câștigat primul trofeu al sezonului.

LEICESTER CITY WIN THE COMMUNITY SHIELD ???? pic.twitter.com/CXGvR8bzyr — ESPN FC (@ESPNFC) August 7, 2021

Grealish, cel mai scump transfer din istorie



Jack Grealish a debutat în tricoul lui City la două zile după anunțul oficial al transferului său. Britanicul a primit tricoul cu numărul 10, iar mutarea sa a intrat în istoria Premier League, drept cel mai scump transfer realizat în campionatul Angliei.

117.5 milioane de euro i-a plătit Manchester City lui Aston Villa în schimbul fotbalistului.

„Este un pas uriaș pentru mine. A fost un moment dificil pentru că am fost un fan al lui Aston Villa toată viața, dar când am vorbit cu Pep Guardiola nu am putut refuza. Abia aștept să îi cunosc pe toți colegii”, au fost primele cuvinte ale lui Grealish în tricoul lui City.

Tweet Manchester City Leicester Jack Grealish Community Shield Citeste si: Ianis Hagi în Champions League! Marți, de la 10 seara, în direct la PRO X: Glasgow Rangers - Malmo! Bucurați-vă de fotbal!