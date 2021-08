Jack Grealish, prezentat oficial la Manchester City. A devenit cel mai scumt transfer din Premier League

Grealish este noul jucător al lui Manchester City.

Jack Grealish (25 ani) a semnat, în sfârșit, cu Manchester City după negocieri interminabile între Aston Villa și echipa de pe Etihad. Astfel, britanicul a devenit cel mai scump transfer realizat în campionatul Angliei.

„Este un pas uriaș pentru mine. A fost un moment dificil pentru că am fost un fan al lui Aston Villa toată viața, dar când am vorbit cu Pep Guardiola nu am putut refuza. Abia aștept să îi cunosc pe toți colegii”, au fost primele cuvinte ale lui Grealish în tricoul lui City.

100 de milioane de lire sterline a plătit Manchester City în schimbul lui Grealish, care a devenit astfel cel mai scump transfer din instoria Premier League.