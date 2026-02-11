Thomas Frank a fost demis de la Tottenham

Tottenham a suferit al unsprezecelea eșec din acest sezon de Premier League, 1-2 contra lui Newcastle, cu Radu Drăgușin integralist, iar londonezii au ajuns acum la doar 5 puncte deasupra zonei retrogradabile.

Deși după meci Thomas Frank a dat asigurări că va fi pe bancă și la următorul meci, derby-ul cu Arsenal, Tottenham a decis să îl demită pe antrenorul danez instalat în vară, în locul lui Ange Postecoglou, anunță The Athletic.

Thomas Frank o lasă pe Tottenham pe locul 16 în Premier League, cu 29 de puncte în 26 de etape, dar calificată direct în optimile de finală din Champions League.

Pentru Tottenham urmează derby-ul cu Arsenal, programat pe 22 februarie, de la ora 18:30, live pe VOYO.