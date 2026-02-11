Thomas Frank a fost demis de la Tottenham
Tottenham a suferit al unsprezecelea eșec din acest sezon de Premier League, 1-2 contra lui Newcastle, cu Radu Drăgușin integralist, iar londonezii au ajuns acum la doar 5 puncte deasupra zonei retrogradabile.
Deși după meci Thomas Frank a dat asigurări că va fi pe bancă și la următorul meci, derby-ul cu Arsenal, Tottenham a decis să îl demită pe antrenorul danez instalat în vară, în locul lui Ange Postecoglou, anunță The Athletic.
Thomas Frank o lasă pe Tottenham pe locul 16 în Premier League, cu 29 de puncte în 26 de etape, dar calificată direct în optimile de finală din Champions League.
Pentru Tottenham urmează derby-ul cu Arsenal, programat pe 22 februarie, de la ora 18:30, live pe VOYO.
Thomas Frank era convins că va continua și dădea vina pe problemele de lot
La fel ca în alte momente din acest sezon, fanii lui Tottenham au scandat ironic la adresa managerului Thomas Frank după meci: "Vei fi demis mâine dimineață!".
"Înțeleg frustrarea fanilor. Nu suntem unde am vrea să fim, dar muncim din greu pentru a schimba asta. Clubul este în această situație de aproape doi ani, iar la finalul sezonului trecut a avut probleme în gestionarea celor două competiții, Premier League și Europa League. Trebuie ca toată lumea să învețe să gestioneze mai bine aceste perioade din punct de vedere fizic și mental. Pe lângă asta, avem 10-11 jucători accidentați și o suspendare", a spus Thomas Frank, la conferința de presă de după partida cu Newcastle.
Întrebat dacă crede că va fi pe banca lui Tottenham și la derby-ul cu Arsenal, de peste 12 zile, Thomas Frank spunea: "Da, sunt convins că voi fi. Înțeleg întrebarea și înțeleg că e ușor ca eu să fiu arătat cu degetul, dar niciodată nu e de vină numai antrenorul, numai conducerea, numai jucătorii sau numai staff-ul. E vorba de toată lumea".
VIDEO Rezumat Tottenham - Newcastle 1-2