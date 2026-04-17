Etapele 33 și 34 din Premier League sunt legate, iar de sâmbătă până luni fotbalul din cel mai frumos campionat din lume va încânt publicul aproape în fiecare zi.

Semifinalele FA Cup se vor juca în aceeași perioadă, iar meciurile care vor decide finalistele promit un spectacol de gală la cel mai înalt nivel.

Toate partidele din Premier League și meciurile din FA Cup se văd LIVE în exclusivitate pe platforma VOYO.

Cum arată programul meciurilor din Premier League: lupta la titlu, mai intensă ca niciodată

Radu Drăgușin și Tottenham joacă meciul cu Brighton cu sabia retrogradării deasupra capului, după înfrângerea din runda trecută.

Chelsea - Manchester United este cel mai tare duel al zile de sâmbătă, în timp ce ziua de duminică începe cu „Merseyside Derby” dintre Everton - Liverpool și se încheie cu cel mai așteptat meci al finalului de sezon: Manchester City - Arsenal.

Etapa intermediară poate conta enorm în lupta la titlu, pentru că înaintea meciului direct cu Manchester City, Arsenal are cu șase puncte mai mult decât cetățenii, dar are și cu un meci mai mult.

Pe lângă meciurile din Premier League, pe VOYO va fi fotbal live de cea mai bună calitate și din semifinale FA CUP.

Program Premier League etapa 33

18 aprilie

Brentford - Fulham, de la 14:30, LIVE pe VOYO

Leeds - Wolves, de la 17:00, LIVE pe VOYO

Newcastle - Bournemouth, de la 17:00, LIVE pe VOYO

Tottenham - Brighton, de la 19:30, LIVE pe VOYO

Chelsea - Manchester United, de la 22:00, LIVE pe VOYO

19 aprilie

Aston Villa - Sunderland, de la 16:00, LIVE pe VOYO

Everton - Liverpool, de la 16:00, LIVE pe VOYO

Nottingham Forest - Burnley, de la 16:00, LIVE pe VOYO

Manchester City - Arsenal, de la 18:30, LIVE pe VOYO

20 aprilie

Crystal Palace - West Ham, de la 22:00, LIVE pe VOYO

Program Premier League etapa 34

21 aprilie

Brighton - Chelsea, de la 22:00, LIVE pe VOYO

22 aprilie

Bournemouth - Leeds, de la 22:00, LIVE pe VOYO

Burnley - Manchester City, de la 22:00, LIVE pe VOYO

24 aprilie

Sunderland - Nottigham Forest, de la 22:00, LIVE pe VOYO

25 aprilie

Fulham - Aston Villa, de la 14:30, LIVE pe VOYO

Liverpool - Crystal Palace, de la 17:00, LIVE pe VOYO

West Ham - Everton, de la 17:00, LIVE pe VOYO

Wolves - Tottenham, de la 17:00, LIVE pe VOYO

Arsenal - Newcastle, de la 19:30, LIVE pe VOYO

Manchester United - Brentford, de la 22:00, LIVE pe VOYO

Programul semifinalelor FA Cup