Etapele 33 și 34 din Premier League sunt legate, iar de sâmbătă până luni fotbalul din cel mai frumos campionat din lume va încânt publicul aproape în fiecare zi.
Semifinalele FA Cup se vor juca în aceeași perioadă, iar meciurile care vor decide finalistele promit un spectacol de gală la cel mai înalt nivel.
- Toate partidele din Premier League și meciurile din FA Cup se văd LIVE în exclusivitate pe platforma VOYO.
Cum arată programul meciurilor din Premier League: lupta la titlu, mai intensă ca niciodată
Radu Drăgușin și Tottenham joacă meciul cu Brighton cu sabia retrogradării deasupra capului, după înfrângerea din runda trecută.
Chelsea - Manchester United este cel mai tare duel al zile de sâmbătă, în timp ce ziua de duminică începe cu „Merseyside Derby” dintre Everton - Liverpool și se încheie cu cel mai așteptat meci al finalului de sezon: Manchester City - Arsenal.
Etapa intermediară poate conta enorm în lupta la titlu, pentru că înaintea meciului direct cu Manchester City, Arsenal are cu șase puncte mai mult decât cetățenii, dar are și cu un meci mai mult.
Pe lângă meciurile din Premier League, pe VOYO va fi fotbal live de cea mai bună calitate și din semifinale FA CUP.
Program Premier League etapa 33
18 aprilie
- Brentford - Fulham, de la 14:30, LIVE pe VOYO
- Leeds - Wolves, de la 17:00, LIVE pe VOYO
- Newcastle - Bournemouth, de la 17:00, LIVE pe VOYO
- Tottenham - Brighton, de la 19:30, LIVE pe VOYO
- Chelsea - Manchester United, de la 22:00, LIVE pe VOYO
19 aprilie
- Aston Villa - Sunderland, de la 16:00, LIVE pe VOYO
- Everton - Liverpool, de la 16:00, LIVE pe VOYO
- Nottingham Forest - Burnley, de la 16:00, LIVE pe VOYO
- Manchester City - Arsenal, de la 18:30, LIVE pe VOYO
20 aprilie
- Crystal Palace - West Ham, de la 22:00, LIVE pe VOYO
Program Premier League etapa 34
21 aprilie
- Brighton - Chelsea, de la 22:00, LIVE pe VOYO
22 aprilie
- Bournemouth - Leeds, de la 22:00, LIVE pe VOYO
- Burnley - Manchester City, de la 22:00, LIVE pe VOYO
24 aprilie
- Sunderland - Nottigham Forest, de la 22:00, LIVE pe VOYO
25 aprilie
- Fulham - Aston Villa, de la 14:30, LIVE pe VOYO
- Liverpool - Crystal Palace, de la 17:00, LIVE pe VOYO
- West Ham - Everton, de la 17:00, LIVE pe VOYO
- Wolves - Tottenham, de la 17:00, LIVE pe VOYO
- Arsenal - Newcastle, de la 19:30, LIVE pe VOYO
- Manchester United - Brentford, de la 22:00, LIVE pe VOYO
Programul semifinalelor FA Cup
- Manchester City - Southampton, 25 aprilie, de la 19:45, LIVE pe VOYO
- Chelsea - Leeds, 26 aprilie, de la 17:00, LIVE pe VOYO