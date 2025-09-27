Spectacolul marca Premier League, LIVE pe VOYO! Chelsea - Brighton, Crystal Palace - Liverpool și Man. City - Burnley, de la 17:00

Spectacolul marca Premier League, LIVE pe VOYO! Chelsea - Brighton, Crystal Palace - Liverpool și Man. City - Burnley, de la 17:00 Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Chelsea - Brighton, Crystal Palace - Liverpool și Man. City - Burnley sunt cele mai tari meciuri ale zilei din Premier League și se văd pe VOYO.

TAGS:
Premier LeagueManchester CityChelseaLiverpoolCrystal PalaceVoyo
Din articol
  • Toate meciurile din Premier League se văd în exclusivitate pe platforma VOYO.

Liverpool va avea o deplasare complicată la Crystal Palace care nu a pierdut niciun meci în acest start de sezon. De cealaltă parte, „cormoranii” și-au câștigat toate partidele de până acum și cu siguranță își doresc revanșa după înfrângerea la lovituri de departajare din Supercupa Angliei.

Manchester City pare să aibă un duel ceva mai ușor cu Burnely, în timp ce Chelsea întâlnește o echipă imprevizibilă.

Crystal Palace - Liverpool, de la 17:00 pe VOYO

Chelsea - Brighton, de la 17:00 pe VOYO

Manchester City - Burnley, de la 17:00 pe VOYO

Leeds - Bournemouth, de la 17:00 pe VOYO

Nottingham - Sunderland, de la 19:30 pe VOYO

"Eu sunt cu Manchester City, dar cred că Chelsea ar putea produce surpriza"

"(Ai vreo echipă favorită în Premier League?) Eu sunt cu Manchester City, dar anul trecut i-am văzut foarte puternici pe Chelsea. Cred că Chelsea ar putea produce surpriza în acest sezon, deși Arsenal și Liverpool sunt și ele extrem de valoroase. Cred că în Premier League este cel mai atractiv fotbal, în momentul de față. Vedem că sunt meciuri spectaculoase acolo, s-au investit foarte mulți bani, atmosfera este ceva de vis. 

Niciodată nu știi la ce să te aștepți, mi se pare un campionat în care orice echipă poate pierde cu orice altă echipă, indiferent de locul din clasament. Dacă ținem cont de investițiile care se fac an de an, de valoarea jucătorilor și a antrenorilor și de atmosfera de la fiecare meci, cred că este campionatul care dă ora exactă în fotbalul mondial. Premier League e etalonul pentru tot ce se întâmplă în fotbalul european și mondial", a declarat Ovidiu Herea pentru Sport.ro. 

ARTICOLE PE SUBIECT
Ovidiu Herea: Premier League dă ora exactă &icirc;n fotbalul mondial!
Ovidiu Herea: "Premier League dă ora exactă în fotbalul mondial!"
Goluri fabuloase &icirc;n derby-urile din Premier League, Arsenal - Manchester City, Manchester United - Chelsea și Liverpool - Everton, LIVE pe VOYO!
Goluri fabuloase în derby-urile din Premier League, Arsenal - Manchester City, Manchester United - Chelsea și Liverpool - Everton, LIVE pe VOYO!
Asta vezi mai rar &icirc;n Premier League! Cum a pus presiune Moyes pe arbitru: &bdquo;Dacă prinzi vreun Istvan Kovacs...&rdquo;
Asta vezi mai rar în Premier League! Cum a pus presiune Moyes pe arbitru: „Dacă prinzi vreun Istvan Kovacs...”
ULTIMELE STIRI
Șase ani mai t&acirc;rziu, Djokovic &icirc;ncă &icirc;nv&acirc;rte cuțitul &icirc;n rana lui Federer: &bdquo;Nici nu știu cum am c&acirc;știgat&rdquo;
Șase ani mai târziu, Djokovic încă învârte cuțitul în rana lui Federer: „Nici nu știu cum am câștigat”
Reghecampf, alt scandal imens &icirc;n Sudan: &bdquo;Ia bani de acolo!&ldquo;
Reghecampf, alt scandal imens în Sudan: „Ia bani de acolo!“
Tottenham - Wolves, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Duel facil &icirc;n Premier League pentru trupa lui Drăgușin
Tottenham - Wolves, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Duel facil în Premier League pentru trupa lui Drăgușin
FCSB, pe cale să &bdquo;tipărească&ldquo; bani pentru Gigi Becali: sumele au &icirc;nceput să curgă deja!
FCSB, pe cale să „tipărească“ bani pentru Gigi Becali: sumele au început să curgă deja!
&Icirc;ntrebare &icirc;n limba rom&acirc;nă pentru Alex Băluță la prima conferință de presă &icirc;n Statele Unite: &rdquo;Am vrut să exersez&rdquo;
Întrebare în limba română pentru Alex Băluță la prima conferință de presă în Statele Unite: ”Am vrut să exersez”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Șase ani mai t&acirc;rziu, Djokovic &icirc;ncă &icirc;nv&acirc;rte cuțitul &icirc;n rana lui Federer: &bdquo;Nici nu știu cum am c&acirc;știgat&rdquo;

Șase ani mai târziu, Djokovic încă învârte cuțitul în rana lui Federer: „Nici nu știu cum am câștigat”

Reghecampf, alt scandal imens &icirc;n Sudan: &bdquo;Ia bani de acolo!&ldquo;

Reghecampf, alt scandal imens în Sudan: „Ia bani de acolo!“

Tottenham - Wolves, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Duel facil &icirc;n Premier League pentru trupa lui Drăgușin

Tottenham - Wolves, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Duel facil în Premier League pentru trupa lui Drăgușin

Spectacolul marca Premier League, LIVE pe VOYO! Chelsea - Brighton, Crystal Palace - Liverpool și Man. City - Burnley, de la 17:00

Spectacolul marca Premier League, LIVE pe VOYO! Chelsea - Brighton, Crystal Palace - Liverpool și Man. City - Burnley, de la 17:00

FCSB, pe cale să &bdquo;tipărească&ldquo; bani pentru Gigi Becali: sumele au &icirc;nceput să curgă deja!

FCSB, pe cale să „tipărească“ bani pentru Gigi Becali: sumele au început să curgă deja!

&Icirc;ntrebare &icirc;n limba rom&acirc;nă pentru Alex Băluță la prima conferință de presă &icirc;n Statele Unite: &rdquo;Am vrut să exersez&rdquo;

Întrebare în limba română pentru Alex Băluță la prima conferință de presă în Statele Unite: ”Am vrut să exersez”



Recomandarile redactiei
Reghecampf, alt scandal imens &icirc;n Sudan: &bdquo;Ia bani de acolo!&ldquo;
Reghecampf, alt scandal imens în Sudan: „Ia bani de acolo!“
&Icirc;ntrebare &icirc;n limba rom&acirc;nă pentru Alex Băluță la prima conferință de presă &icirc;n Statele Unite: &rdquo;Am vrut să exersez&rdquo;
Întrebare în limba română pentru Alex Băluță la prima conferință de presă în Statele Unite: ”Am vrut să exersez”
Șase ani mai t&acirc;rziu, Djokovic &icirc;ncă &icirc;nv&acirc;rte cuțitul &icirc;n rana lui Federer: &bdquo;Nici nu știu cum am c&acirc;știgat&rdquo;
Șase ani mai târziu, Djokovic încă învârte cuțitul în rana lui Federer: „Nici nu știu cum am câștigat”
&bdquo;Cum sunt văzuți fotbaliștii rom&acirc;ni &icirc;n Ungaria?&rdquo; Jucătorul care a evoluat șase ani acolo nu a ezitat să o spună
„Cum sunt văzuți fotbaliștii români în Ungaria?” Jucătorul care a evoluat șase ani acolo nu a ezitat să o spună
Attila Hadnagy e impresionat de o &rdquo;rivală&rdquo; din Liga 2: &rdquo;Au echipă bună&rdquo;
Attila Hadnagy e impresionat de o ”rivală” din Liga 2: ”Au echipă bună”
Alte subiecte de interes
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol &icirc;n Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, &icirc;n care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
E gata! C&acirc;nd va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
Aș vrea să-l văd la Liverpool . Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!