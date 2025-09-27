Spectacolul marca Premier League, LIVE pe VOYO! Chelsea - Brighton, Crystal Palace - Liverpool și Man. City - Burnley, de la 17:00

Liverpool va avea o deplasare complicată la Crystal Palace care nu a pierdut niciun meci în acest start de sezon. De cealaltă parte, „cormoranii” și-au câștigat toate partidele de până acum și cu siguranță își doresc revanșa după înfrângerea la lovituri de departajare din Supercupa Angliei.

"Eu sunt cu Manchester City, dar cred că Chelsea ar putea produce surpriza"

"(Ai vreo echipă favorită în Premier League?) Eu sunt cu Manchester City, dar anul trecut i-am văzut foarte puternici pe Chelsea. Cred că Chelsea ar putea produce surpriza în acest sezon, deși Arsenal și Liverpool sunt și ele extrem de valoroase. Cred că în Premier League este cel mai atractiv fotbal, în momentul de față. Vedem că sunt meciuri spectaculoase acolo, s-au investit foarte mulți bani, atmosfera este ceva de vis.





Niciodată nu știi la ce să te aștepți, mi se pare un campionat în care orice echipă poate pierde cu orice altă echipă, indiferent de locul din clasament. Dacă ținem cont de investițiile care se fac an de an, de valoarea jucătorilor și a antrenorilor și de atmosfera de la fiecare meci, cred că este campionatul care dă ora exactă în fotbalul mondial. Premier League e etalonul pentru tot ce se întâmplă în fotbalul european și mondial", a declarat Ovidiu Herea pentru Sport.ro.

