„Los Blancos” au început perfect sezonul în La Liga și au șase victorii din tot atâtea meciuri.

Gigantul madrilen își dorește să își întărească apărarea în vara viitoare, iar echipa antrenată de Xabi Alonso ia în calcul varianta de a aduce un om de bază de la Liverpool.

Real Madrid vrea să îl aducă pe Konate



Real Madrid viza o posibilă înțelegere cu William Saliba, dar fundașul lui Arsenal, a cărui înțelegere cu „tunarii” ar expira în 2027, urmează să semneze o prelungire cu echipa antrenată de Mikel Arteta.

Această mișcare le-a dat planul peste cap madrilenilor, după cum informează GOAL.com, care își doreau să îl aducă liber de contact pe fundașul francez.

Astfel, Real Madrid s-a reorientat repede și pe lista de priorități a clubului a intrat alt fundaș francez.

Este vorba despre Ibrahima Konate a cărui înțelegere cu Liverpool expiră la finele acestui sezon. Real Madrid va încerca să ajungă la o înțelegere cu fundașul central, care își dorește o mutare de la Liverpool în vara viitoare, iar o astfel de mișcare s-ar încadra perfect în strategia formației madrilene, care vrea să aducă jucători de valoare liberi de contract.

Fundașul francez a venit la Liverpool în și a adunat 139 de meciuri în tricoul „cormoranilor”, reușind cinci goluri și patru assist-uri.

60 de milioane de euro este cota lui Konate, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

