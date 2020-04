VIDEO Carantina nu-l opreste pe Mourinho sa tipe la jucatorii sai ca la niste soldati! Cum a fost surprins antrenorul lui Tottenham

Jucatorii clubului londonez nu si-au oprit pregatirea.

Desi nu se mai pot antrena fizic impreuna, Jose Mourinho tine videoconferinte zilnic in care le da instructiuni fotbalistilor de la Tottehnam.

Pe Twitter a aparut un clip video in care tehnicianul portughez tipa la proprii jucatori: "5 minute atingeti mingea! Daca aveti un perete sau o persoana in casa. Daca aveti gradina, iesiti in gradina!", le-a spus Mourinho, spre amuzamentul fanilor de pe reteaua de socializare.

Mourinho sounding like he's giving a rousing speech at the end of a disaster movie here pic.twitter.com/8mvsQNnEBh — Adam Hurrey (@FootballCliches) March 31, 2020