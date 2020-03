Harry Kane a fost pus sa aleaga intre Barcelona si Real Madrid! Ce raspuns a dat si ce lovitura primeste Mourinho

Harry Kane ar putea pleca de la Tottenham.

Fotbalistul celor de la Tottenham, Harry Kane (26 de ani) este foarte aproape de a pleca de sub comanda lui Mourinho. Absenta lui s-a simtit in acest sezon, iar chiar daca englezul a declarat iubire eterna clubului, Kane a spus in ce conditii ar putea sa mai ramana la Tottenham.

"Este unul dintre acele lucruri. Nu pot sa spun nici nu, nici da. Iubesc Spurs, intotdeauna am iubit Spurs. Daca simt ca nu progresam ca echipa sa ca nu ne indreptam in directia buna nu o sa raman. Sunt ambitios si vreau sa fiu un jucator de top", a declarat Kane pentru Mirror.

Ce a spus Harry Kane in momentul in care a fost intrebat ce ar alege dintre Real Madrid si Barcelona.



"Asta e o intrebare grea. Imi plac ambele", a spus Kane.