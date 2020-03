Tottenham continua antrenamentele si in perioada de pandemie! Metoda inedita folosita de Mourinho pentru a-si pregati jucatorii

Clubul englez continua antrenamentele si in timpul suspendarii fotbalului.

Premier League, precum majoritatea campionatelor de fotbal din Europa, a fost suspendat din cauza pandemiei de coronavirus, iar fotbalistii sunt izolati la domiciliu. Campionatul din Anglia se va relua, in cel mai bun caz, pe 30 aprilie.

Jose Mourinho vrea totusi sa continue antrenamentele cu echipa, pentru a fi sigur ca jucatorii sai vor fi pregatiti in momentul reluarii meciurilor. Astfel, tehnicianul va conduce antrenamentele prin sesiuni video, anunta skysports. De asemenea, fotbalistii au primit programe de antrenament individuale pentru a ramane in forma pe durata pauzei. In plus, acestia au primit de la club diverse echipamente pentru pregatire fizica.

Duminica, Heung-min Son si Steven Bergwijn au primit acordul din partea conducerii de a se intoarce acasa, in Coreea de Sud respectiv Olanda. Son a invocat motive personale, iar Bergwijn urmeaza sa devina tata.