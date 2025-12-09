Sigur e om? Bruno Fernandes a intrat în istoria Premier League cu cifre fabuloase

Sigur e om? Bruno Fernandes a intrat în istoria Premier League cu cifre fabuloase
Premier League se vede în exclusivitate pe platforma VOYO în următoarele trei sezoane, iar fanii celui mai spectaculos campionat din lume pot urmări toate meciurile din România, de oriunde și de pe orice dispozitiv.

Bruno FernandesManchester UnitedWolverhampton
Manchester United a obținut luni seara o victorie clară pe terenul lui Wolverhampton, scor 4-1, într-un meci în care Bruno Fernandes a fost din nou la superlativ. Căpitanul „diavolilor” a reușit o dublă și a oferit o pasă decisivă, fiind desemnat omul meciului și notat cu 10 de specialiștii de la Flashscore.

Bruno Fernandes a intrat în istoria Premier League cu cifre fabuloase

Deși United se află pe locul 6 în clasament, cu 25 de puncte după 15 etape, trupa de pe Old Trafford este la doar un punct de locul 4, ocupat de Crystal Palace. Arsenal este lider, cu 33 de puncte, urmat de Manchester City, cu 31, și Aston Villa, cu 30.

Bruno Fernandes continuă să impresioneze prin constanță și cifre istorice. Potrivit OPTA, în acest sezon, portughezul a fost implicat direct în 87 de faze de finalizare, cu 42 de șuturi și 45 de ocazii create, cele mai multe dintre toți jucătorii din Premier League. 

De la debutul său în Anglia, în februarie 2020, Bruno este singurul fotbalist care a depășit atât pragul de 500 de șuturi, cât și pe cel de 500 de ocazii create în campionatul englez.

La nivel general, Bruno Fernandes a adunat 306 meciuri pentru Manchester United, în care a marcat 102 goluri și a oferit 92 de pase decisive, cifre impresionante pentru un mijlocaș ofensiv.

Dumitru Dragomir a numit favorita la titlu: &rdquo;Are lot bun, ar trebui să iasă campioană&rdquo;

Dumitru Dragomir a numit favorita la titlu: ”Are lot bun, ar trebui să iasă campioană”

&bdquo;Reghe&ldquo; devine &bdquo;rege&ldquo;: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos

„Reghe“ devine „rege“: arabii i-au pus noul contract pe masă cu un salariu spectaculos

AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 &icirc;n minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu

AC Milan e AC Milan: remontada după 0-2 în minutul 17! Pe ce loc a căzut Interul lui Cristi Chivu

Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: &rdquo;Gata, s-a terminat telenovela&rdquo;

Gigi Becali a făcut anunțul despre transferul lui Louis Munteanu la FCSB: ”Gata, s-a terminat telenovela”

E gata! Hermannstadt are antrenor: &rdquo;Semnează pe un an și jumătate&rdquo;

E gata! Hermannstadt are antrenor: ”Semnează pe un an și jumătate”

Gigi Becali, c&acirc;t pe ce să bată recordul: Am făcut ofertă de 4 milioane de euro. Nimeni nu ar fi crezut!

Gigi Becali, cât pe ce să bată recordul: "Am făcut ofertă de 4 milioane de euro. Nimeni nu ar fi crezut!"



