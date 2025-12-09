Sigur e om? Bruno Fernandes a intrat în istoria Premier League cu cifre fabuloase

Manchester United a obținut luni seara o victorie clară pe terenul lui Wolverhampton, scor 4-1, într-un meci în care Bruno Fernandes a fost din nou la superlativ. Căpitanul „diavolilor” a reușit o dublă și a oferit o pasă decisivă, fiind desemnat omul meciului și notat cu 10 de specialiștii de la Flashscore.



Bruno Fernandes a intrat în istoria Premier League cu cifre fabuloase



Deși United se află pe locul 6 în clasament, cu 25 de puncte după 15 etape, trupa de pe Old Trafford este la doar un punct de locul 4, ocupat de Crystal Palace. Arsenal este lider, cu 33 de puncte, urmat de Manchester City, cu 31, și Aston Villa, cu 30.

