Virgilio Olaya a fost transferat de bavarezi

Bayern Munchen a ajuns la un acord cu SD Aucas pentru transferului tânărului fundaș central Virgilio Olaya. Din cauza reglementărilor FIFA, transferurile internaționale ale minorilor pot avea loc doar în cazuri excepționale, pe care Olaya nu le îndeplinește, așa că internaționalul de juniori ecuadorian de 17 ani nu va ajunge în Germania până la majorat.



Ulterior, campiona Germaniei a stabilit că stoperul va juca un sezon sub formă de împrumut la Grasshopper Zurich. Aucas a terminat stagiunea 2025 pe locul al optulea și a fost eliminată în optimile de finală ale Cupei Ecuadorului, iar Virgilio Olaya a bifat doar cinci prezențe pentru echipa din Quito.



Ecuador Serie A e un izvor de talente

În ultimul an, Ecuador Serie A a fost ținta unor cluburi din Europa. Edwin și Holger Quintero (17 ani) au fost cumpărați de Arsenal de la Independiente del Valle, club care i-a cedat și pe Deinner Ordonez (16 ani) la Chelsea, Cristhian Loor (19 ani) la Botafogo, Justin Lerma (17 ani) la Borussia Dortmund, Kendry Paez (18 ani) la Chelsea, Yaimar Medina (21 de ani) la Genk și Keny Arroyo (19 ani) la Beșiktaș.



De asemenea, alte transferuri interesante i-au avut ca protagoniști pe Oscar Zambrano (21 de ani / de la LDU Quito la NK Maribor), Juan Rodriguez (19 ani / de la LDU Quito la Tondela), Allen Obando (19 ani / de la Barcelona SC la Inter Miami) și Davis Bautista (20 de nai / de la Aucas la Eintracht Frankfurt).



Transferurile sunt surprinzătoare, pentru că Ecuador U17 nu s-a calificat la CM 2025, iar la edițiile din 2019 și 2023 nu a trecut de faza optimilor de finală, în schimb a jucat finala CONMEBOL Sub17 (2023), iar naționala U20 nu a participa la CM 2025 și a fost eliminată din faza grupelor la CONMEBOL Sub20.

Foto - Getty Images

