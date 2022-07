Veste teribilă pentru Ianis Hagi. Antrenorul internaționalului român a anunțat când ar putea reveni pe teren 

În ianuarie, internaționalul român s-a accidentat și a trebuit să fie operat de urgență la genunchi. Atunci, cei din staff-ul lui Rangers au anunțat că românul va rata tot sezonul din cauza problemelor medicale și că Giovanni van Bronckhorst (47 ani) se va putea baza pe el abia din vară.

Dacă la un moment dat s-a considerat că jucătorul ar putea reveni mai repede la antrenamente, tehnicianul scoțienilor a revenit cu detalii noi despre starea de sănătate a lui Ianis Hagi.

"Este o accidentare foarte complicată, nu va putea reveni înainte de pauza pentru Cupa Mondială", a spus Giovanni van Bronckhorst, potrivit The Scottish Sun.

Ianis Hagi, declarații sfâșietoare despre suferințele de după accidentare

"Când ai o asemenea accidentare, niciodată nu este uşor. Câteodată stai singur, iar noaptea nu poţi să dormi. Sunt iubit, familia mi-a fost alături. M-au susţinut necondiţionat şi au înţeles de ce am nevoie pentru a mă recupera 100%. Sunt foarte mulţumit de cum a decurs recuperarea.

Viaţa e complicată. Tot ce s-a întâmplat în viaţa mea, de când m-am apucat de fotbal, a fost înconjurat de fotbal. E ca şi cum îi iei unui copil jucăria să nu pot să fac ce iubesc. Sunt momente unde te simţi singur.

Cele mai grele trei zile au fost între accidentare şi ziua în care doctorul mi-a zis exact ce am. Nu ştiam cât va dura recuperarea. A fost foarte grea perioada aia. Nu am avut niciodată sentimentul că voi renunţa. Nu mi-am pus o dată anume în cap când voi reveni. Drumul este foarte lung. Am decis, împreună cu cei de la club, să-mi împart recuperarea în mai multe stagii. Am încercat să o fac cât mai uşoară mental!", a declarat Ianis Hagi, potrivit as.ro.