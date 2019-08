Diego Costa, condamnat la inchisoare in Spania! Cati bani trebuie sa plateasca pentru a scapa de pedeapsa!

Diego Costa a fost gasit vinovat de frauda fiscala. La fel ca Messi si Ronaldo, el va plati o amenda pentru a scapa de inchisoare.

Diego Costa, fotbalistul spaniol de origine braziliana al lui Atletico Madrid, va plati 1,7 milioane de euro fiscului spaniol ce a deschis un dosar impotriva sa pentru frauda fiscala, a anuntat marti ziarul El Mundo.

"Diego Costa a incheiat un acord cu fiscul pentru impozitele legate de drepturile sale la imagine in 2014", a indicat ziarul.

Acordul, ce va oficializat in fata justitiei pe 4 octombrie la Madrid, prevede ca atacantul va restitui 1,1 milioane de euro, reprezentand impozite neplatite, si va fi condamnat la sase luni de inchisoare, o pedeapsa pe care o va evita achitand o amenda de 600.000 euro, a precizat El Mundo.

Contactat de AFP, un purtator de cuvant al administratiei fiscale spaniole a refuzat sa faca orice comentariu.

Potrivit El Mundo, fiscul estimeaza ca atacantul de 30 de ani a ascuns veniturile obtinute dintr-un contract de sponsorizare cu Adidas, semnat cu putin inaintea transferului sau la Chelsea in 2014. Costa s-a despartit atunci de Atletico pentru a semna cu gruparea londoneza, insa a revenit la echipa madrilena in 2018.

Internationalul spaniol s-a accidentat sambata in amicalul Atletico 2-1 Juventus Torino. El oricum nu putea juca duminica impotriva lui Getafe, in prima etapa din La Liga, fiindca mai are de efectuat ultima din cele opt partide din suspendarea dictata in aprilie, dupa ce l-a insultat si atins pe arbitrul unui meci.

In ultimii ani, in vizorul fiscului spaniol au fost numerosi fotbalisti celebri, printre care marile vedete Lionel Messi si Cristiano Ronaldo, ambii condamnati pentru frauda fiscala.