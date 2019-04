Atletico e gata sa-l DEA AFARA pe Diego Costa! Suspendarea URIASA pentru atacant, anuntata astazi

Diego Costa si-a iesit din minti la partida cu Barcelona si nu va mai juca in acest sezon!

Diego Costa va primi o suspendare drastica dupa ce a scapat de sub control la derby-ul dintre Barcelona si Atletico Madrid. Diego Costa a primit direct cartonas rosu in minutul 28 al partidei si va fi sanctionat atat pentru faptul ca a pus mana pe arbitru, cat si pentru injuraturile adresate oficialului meciului.

Verdictul urma sa fie anuntat miercuri, insa cei de la Comisie i-au acordat arbitrului Gil Manzano 24 de ore pentru a da raportul. Injuratura lui Diego Costa poate fi auzita clar si pe inregistrarea care a fost prezentata Comisiei.

"Sa ma c** pe c**** de maica-ta" au fost cuvintele pe care le-a strigat Diego Costa catre arbitrul intalnirii. Conform celor de la Marca, Diego Costa va primi o suspendare de 8 etape, astfel incat nu ar putea juca nici in prima etapa din sezonul viitor! Insa cei de la Atletico iau chiar in calcul varianta extrema de a renunta la atacantul spaniol cu origini braziliene dupa ultima iesire in decor.