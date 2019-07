Surpriza URIASA! Diego Costa, aproape de transfer. INCREDIBIL: ce club vrea sa-l ia

Diego Costa vine dupa un sezon slab la Atletico, dar nu duce lipsa de oferte.

Atacantul de 30 de ani e dorit inapoi in Anglia de Everton, scrie Daily Mail. Costa e obiectivul personal al patronului Farhad Moshiri care isi doreste sa realizeze o afacere majora in aceasta vara. L-a identificat pe Costa drept cea mai potrivita tinta, in ciuda faptului ca fotbalistul n-a marcat in ultimul sezon decat 5 goluri, din care numai doua in campionat!

Costa a revenit la Atletico acum doua sezoane, dupa ce Conte l-a dat afara de la Chelsea. Nu s-a mai ridicat la nivelul evolutiilor dinaintea transferului pe Stamford Bridge. A jucat in total 31 de partide in La Liga si a inscris de 5 ori. Conform presei spaniole, Costa ar mai avea o oferta clara din China.

