ULTIMA ORA | Decizia Comisiei de Apel din Spania in cazul Diego Costa! Atletico a facut apel la suspendarea de 8 etape pentru gestul incalificabil al atacantului

Diego Costa a primit 8 etape de suspendare pentru ca l-a injurat in cel mai oribil mod pe arbitrul Gil Manzano la meciul cu Barcelona, gest pentru care a si fost eliminat.

Diego Costa a primit 8 etape de suspendare pentru ca l-a jignit pe arbitrul Gil Manzano intr-un mod josnic la meciul cu Barcelona, gest pentru care a si fost eliminat de centralul partidei. Atletico a facut apel, dar fara succes.

Astazi, Comisia de Apel din Spania a decis sa respinga recursul inaintat de Atletico Madrid pentru reducerea suspendarii lui Costa. Astfel, atacantul nu va mai evolua in acest sezon!

Diego Costa, jignire suburbana



"Sa ma c** pe c**** de maica-ta" au fost cuvintele pe care le-a strigat Diego Costa catre arbitrul intalnirii Barcelona - Atletico. Centralul Gil Manzano l-a eliminat pe loc si a notat cuvant cu cuvant replicile lui Costa in raportul de arbitraj.