Noi probleme pentru Diego Costa! DATORIE URIASA la fiscul spaniol: cat trebuie sa plateasca atacantul lui Atletico. A patit la fel ca Ronaldo, Messi si Mourinho

Diego Costa este acuzat de frauda fiscala.

Autoritatile spaniole l-au luat in vizor si pe atacantul in varsta de 30 de ani al celor de la Atletico Madrid.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi si Jose Mourinho au avut si ei probleme cu fiscul spaniol.

El Mundo Deportivo scrie ca Diego Costa a fraudat autoritatile cu 1,1 milioane de euro, reprezentand taxele drepturilor de imagine din anul 2014. In acel moment, atacantul lui Atletico avea contract cu Adidas si s-a transferat la Chelsea.

Initial, suma totala calculata de fisc este de 2.306.000 de euro, insa avocatii lui Costa au reusit sa scada banii pentru anul 2013.

Contractul lui Costa cu Adidas valora 800.000 de euro, iar veniturile au fost considerate nedeclarate in Spania. Jucatorul spune insa ca in acel an rezidenta sa fiscala era in Anglia si nu era nevoit sa plateasca taxele in Spania.

Diego Costa nu s-a folosit de "paradisuri fiscale" pentru a-si ascunde veniturile. Totusi, desi intelege ca nu a existat intentia de frauda, Trezoreria vrea sa-si recupereze banii, in caz contrar, cazul ar putea fi raportat politiei si ar putea fi supus unei investigatii penale.