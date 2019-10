REACTIE INCREDIBILA a CAPITANULUI de la Arsenal! Jucatorul si-a ARUNCAT tricoul in momentul schimbarii, dupa ce a fost huiduit de proprii fani

Arsenal a facut din nou un meci slab si meciul cu Crystal Palace s-a terminat 2-2.

Unai Emery pare ca a scapat vestiarul lui Arsenal de sub control. Echipa joaca din ce in ce mai slab si suporterii "tunarilor" il cer deja plecat pe tehnicianul spaniol. Unai este contestat de fani dupa ce l-a scos pe Mesut Ozil din lot si nu a oferit un motiv clar pentru aceasta decizie.

Astazi, la meciul de acasa cu Crystal Palace, Arsenal a condus cu 2-0, insa "vulturii" au reusit sa intoarca scorul si meciul s-a terminat 2-2.

In minutul 61, cand Crystal Palace deja egalase, Unai Emery a decis sa il schimbe pe capitanul Granit Xakha, care a fost inlocuit de tanarul Bukayo Saka.

In momentul schimbarii, Xakha a fost huiduit de proprii suporteri, deoarece nu se grabea sa iasa de pe stadion, iar reactia jucatorului a fost una incredibila. Capitanul "tunarilor" si-a pus mana la ureche pentru a-i incita pe suporterii care il huidiuau si apoi si-a dat tricoul jos, pe care l-a aruncat in drumul spre vestiare.

Unai Emery a pierdut vestiarul de sub control si are sanse mari sa fie demis in viitorul apropiat.

Arsenal ocupa pozitia a cincea in Premier League, cu 16 puncte dupa primele 10 runde.

Arsenal captain Granit Xhaka: —Cheered when subbed off

—Booed because he was walking

—Cupped his ear to the crowd

—Took his shirt off and walked down the tunnel ???? pic.twitter.com/aGpmZXvwii — B/R Football (@brfootball) October 27, 2019

Arsenal lacking a creative player...

Meanwhile Ozil is left out again by Emery. pic.twitter.com/2kKkGH493M — Christopher (@PepeNemesis) October 27, 2019

Gunners captain Xhaka tells fans to 'f*** off' and yells at them as he's subbed off #ARSCRY https://t.co/bIRmd7Z3rH pic.twitter.com/EutTdEiX4c — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 27, 2019