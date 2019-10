MECIURI DE TOP IN EUROPA | Ionut Radu, fata in fata cu Cristiano Ronaldo, in Juventus - Genoa! Real Madrid cauta victoria cu Leganes! Derby-uri de lux in EFL Cup: Liverpool - Arsenal, Chelsea - Manchester United

11:56

Etapele intermediare din cele mai puternice campionate aduc in atentia publicului cele mai tari meciuri.

Ionut Radu il va infrunta pe Cristiano Ronaldo in meciul zilei din Serie A. Genoa i-a pus probleme lui Juventus in ultimele doua intalniri, impunandu-se cu 2-0 in ultimul duel.



Real Madrid joaca pe teren propriu cu Leganes, dupa infrangerea din etapa trecuta din deplasarea de la Mallorca. Zidane nu ii are in lot pe Bale, Modric sau Asensio, care sunt accidentati.