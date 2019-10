Arsenal l-a dat cu 500.000 euro, Barca vrea sa-l ia cu 50.000.000! El este noul star al nationalei Olandei! Are 10 goluri in 9 meciuri si e dorit in locul lui Suarez pe Nou Camp

La doar 20 de ani, Donyell Malen este deja titular in atacul nationalei Olandei. El are 10 goluri in 9 meciuri jucate in actualul sezon din Eredivisie.

Olanda are o noua vedeta. Un pusti de doar 20 de ani, Donyell Malen, a devenit titular in atacul Portocalei Mecanice si rupe plasele in Eredivisie. Cotidianul Sport Catalunya scrie ca oficialii Barcelonei sunt deja cu ochii pe el si vor sa-l aduca in locul veteranului Luis Suarez, cel care se indreapta catre incheierea activitatii.

Vandut de Arsenal cu 500.000 euro, dorit de Barcelona pentru 50.000.000 euro

Donyell Malen a crescut la Ajax intre 2007 si 2015, iar intre 2015 si 2017 a evoluat la juniorii lui Arsenal. Formatia londoneza s-a despartit de el in schimbul unei sume mici, de 500.000 euro. Achizitionat de PSV Eindhoven, rivala echipei la care el a evoluat in copilarie, acesta a progresat rapid catre prima echipa a multiplei campioane a Olandei.

Malen a devenit titular la PSV in sezonul trecut si a marcat 10 goluri in 31 de meciuri. In actuala stagiune, el are 10 reusite in doar 9 meciuri, lucru care i-a adus si titularizarea in primul 11 al nationalei Olandei.

Sport Catalunya scrie ca Malen a fost deja identificat de sefii Barcelonei drept inlocuitorul ideal al lui Suarez in atacul echipei blaugrana.

Autor al unui gol la nationala Olandei pana acum, Malen a ajuns sa fie evaluat de PSV la 50.000.000 euro, de 100 de ori mai mult decat a costat in momentul transferului de la Arsenal.