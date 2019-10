Peste 100 de fani Arsenal se aduna la Cluj pentru a 7-a intalnire nationala!

Fanii Arsenal din Romania se aduna in acest weekend la Cluj-Napoca pentru a saptea intalnire nationala a fanilor Arsenal din Romania.

Evenimentul va avea loc in perioada 1-3 noiembrie si va fi organizat de asociatia Arsenal Romania Supporters Club.

Peste o suta de fani Arsenal din Romania vor urmari impreuna meciul cu Wolverhampton Wanderers din weekend



Intalnirea Nationala se va desfasura pe o perioada de trei zile, accesul fiind liber tuturor fanilor Arsenal din Romania dispusi sa faca un city-break la Cluj.



In cadrul evenimentului vor avea loc Quiz-uri despre istoria clubului de fotbal Arsenal, un campionat de mini-fotbal cu tematica, dar si o competitie FIFA 20 in care toti tunarii romani vor concura jucand cu echipa favorita, Arsenal FC.

Nu mai putin importante vor fi vizionarea meciului Arsenal vs. Wolves, care face parte din etapa 11 a campionatului englez, programata sambata, 2 noiembrie la ora 17:00, dar si a anumitor documentare speciale despre personaje semnificative ale istoriei clubului, cum ar fi Dennis Bergkamp ori Ian Wright.

Arsenal Romania Supporters Club este o asociatie non-profit care promoveaza valorile clubului Arsenal FC in Romania, definite cel mai bine de sloganul formatiei londoneze „Victoria Concordia Crescit,” care constituie mesajul multor bannere de pe Emirates Stadium atat in latina, cat si sub forma tradusa ”Victory Through Harmony.”

Motto-ul oficial al ARSC este „Class Has No Boundaries”, iar grupuri de fani Arsenal care se strang impreuna pentru a vedea meciurile tunarilor exista in urmatoarele orase din Romania: Bucuresti, Cluj-Napoca, Targu-Mures, Craiova, Galati, Brasov, Satu Mare, Timisoara, Constanta, Ploiesti si Iasi.



Arsenal ocupa in prezent locul 5 in clasamentul Premier League, urmand sa se dueleze sambata de la ora 17:00 cu Wolverhampton Wanderers, ocupanta pozitiei cu numarul 12.





