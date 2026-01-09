Genoa a condus din minutul 28, prin Lorenzo Colombo, jucător împrumutat chiar de la Milan, însă gazdele au reușit egalarea dramatică în prelungiri, prin Rafael Leao.



Câteva minute mai târziu, „grifonii” au primit o lovitură de la 11 metri, iar responsabilitatea execuției i-a revenit lui Stanciu. Șutul căpitanului României a trecut mult peste poartă.



Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu



Pe rețelele sociale au apărut imagini surprinse înainte de execuție, în care fundașul lui Milan, Strahinja Pavlovic, este văzut „lucrând” la punctul cu var.



Jucătorul sârb a zgâriat gazonul cu gheata exact în zona unde urma să fie așezată mingea, într-o tentativă clară de a destabiliza execuția adversarului.

