FOTO ȘI VIDEO Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan

Avem imagini! Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu înainte să rateze penalty-ul din prelungirile meciului cu Milan
Seară de coșmar pentru Nicolae Stanciu pe San Siro, în AC Milan – Genoa 1-1, duel din etapa a 19-a a Serie A. 

Nicolae StanciuAC MilanGenoa
Genoa a condus din minutul 28, prin Lorenzo Colombo, jucător împrumutat chiar de la Milan, însă gazdele au reușit egalarea dramatică în prelungiri, prin Rafael Leao. 

Câteva minute mai târziu, „grifonii” au primit o lovitură de la 11 metri, iar responsabilitatea execuției i-a revenit lui Stanciu. Șutul căpitanului României a trecut mult peste poartă.

Cum a fost sabotat Nicolae Stanciu

Pe rețelele sociale au apărut imagini surprinse înainte de execuție, în care fundașul lui Milan, Strahinja Pavlovic, este văzut „lucrând” la punctul cu var. 

Jucătorul sârb a zgâriat gazonul cu gheata exact în zona unde urma să fie așezată mingea, într-o tentativă clară de a destabiliza execuția adversarului.

După aceste momente, Stanciu a trimis peste poartă, iar meciul s-a încheiat la egalitate. La partidă a asistat din tribune și Dan Șucu.

Genoa a ajuns la 16 puncte și a rămas pe locul 17, primul deasupra zonei retrogradării. Un penalty transformat de Stanciu ar fi urcat echipa pe locul 15, peste Lecce și Parma, formații care au însă un meci mai puțin disputat.

