Se naste o noua generatie de superstaruri pe Emirates? Cum arata revolutia lui Arteta la Arsenal

Dupa ce si-a parasit vechea arena, Highbury, si s-a mutat pe Emirates Stadium, Arsenal nu a reusit sa isi regaseasca inca stralucirea si sa revina in topul Premier League.

Cosmin Craciun

Tunarii n-au castigat titlul din 2004 incoace, iar in Champions League au prins doar o finala, in 2006, pierduta intr-o maniera destul de controversata contra Barcelonei. Seceta de dupa mutarea pe Emirates a fost explicata de nevoia clubului de a acoperi imprumuturile facute pentru ridicarea noului stadion, dar fanii n-au putut sa accepte prea mult aceasta scuza si au vrut revenirea la marea performanta.

Desi Wenger a adus sase trofee in vitrina lui Arsenal de la castigarea titlului din 2004, fanii au pus presiune pentru ca domnia sa pe Emirates sa se incheie. Tacticile considerate depasite, transferurile esuate si incapacitatea clubului de a se bate la titlu cu sanse reale au fost argumentele suporterilor, iar insuccesele ultimilor ani cu Wenger pe banca au pus capac. Arsenal nu mai reusea sa prinda Champions League si sentimentul din jurul clubului nu era dintre cele mai placute. Asa ca era Wenger a ajuns la final in 2018, atunci cand legendarul manager a fost inlocuit cu Unai Emery. Tehnicianul care a castigat de trei ori consecutiv trofeul Europa League cu FC Sevilla a reusit sa ii duca si pe cei de la Arsenal in finala competitiei, dar echipa sa a fost sucrlasata de rivala locala Chelsea, care s-a impus cu 4-1 si a castigat inca un trofeu european. Emery a fost demis, iar in locul sau a fost numit Mikel Arteta, fostul mijlocas al lui Arsenal.

Era Arteta

Dupa ce a fost asistentul lui Guardiola la Manchester City, lui Arteta i s-a oferit posibilitatea de a antrena clubul pentru care a fost si capitan in trecut. Arsenal nu s-a mai calificat in Champions League din 2016, iar principala dorinta a fanilor e sa-si vada echipa din nou printre cele mai importante cluburi din Europa. Totusi, acest lucru nu este posibil fara o clasare in primele 5 din Premier League sau fara castigarea Europa League. Din pacate pentru Arteta, drumul european s-a incheiat odata cu eliminarea in fata lui Olympiakos, dar Arsenal inca pastreaza sanse la Champions League gratie situatiei din campionat. Cu Manchester City exclusa din competitiile europene pentru doi ani, locul 5 din campionatul britanic devine si el unul care isi duce ocupanta direct in grupele UCL. Arsenal se poate apropia la doar doua puncte de aceasta pozitie, daca reuseste sa invinga echipa lui Pep Guardiola intr-un meci restant. Lupta este crunta si implica multe cluburi, asa ca sansele tunarilor de a obtine calificarea in grupe raman mai degraba mici.

Chiar si asa, fanii lui Arsenal sunt multumiti de parcursul echipei din ultimele luni. Cu Arteta la conducere, Arsenal a reusit sa lege trei victorii consecutive in Premier League si s-a calificat si in sferturile FA Cup, unde va da piept cu Sheffield United.

Aflata inca in carti pentru un trofeu intern, dar si pentru calificarea in Champions League, Arsenal priveste cu optimism catre viitor mai ales datorita jucatorilor tineri care promit sa formeze noua generatie de succes de pe Emirates. Iata care sunt cei mai promitatori fotbalisti din lotul lui Arteta:

Kieran Tierney (fundas stanga, 22 de ani) - adus vara trecuta pentru 27 de milioane de euro de la Celtic Glasgow, Tierney nu a evoluat foarte mult in actuala stagiune, din cauza unei accidentari la umar care l-a tinut departe de gazon pentru mai bine de trei luni, dar este unul dintre jucatorii in care fanii lui Arsenal isi pun sperante mari.

Ainsley Maitland-Niles (fundas dreapta, 22 de ani) - deja un obisnuit in prima echipa a tunarilor, Maitland Niles acopera foarte bine banda dreapta a apararii si, pentru un fundas lateral, este foarte tehnic.

Joe Willock (mijlocas central, 20 de ani) - tanarul Willock este nascut in Londra si a fost format de Arsenal. Vara trecuta a devenit piesa stabila in echipa mare si a reusit sa adune nu mai putin de 32 de aparitii pe parcursul acestui sezon. Principala sa calitate este tehnica, Willock fiind un excelent dribbleur.

Matteo Guendouzi (mijlocas central, 21 de ani) - poate revelatia sezonului la Arsenal, francezul Guendouzi a atras intai atentia prin coafura sa. Parul valvoi i-a facut pe multi fani sa il confunde cu David Luiz, experimentatul fundas central adus de la Chelsea. Prin pasele si viziunea sa, Guendouzi i-a cucerit pe tunari, care vor sa se bazeze in continuare pe el. In acest sezon, mijlocasul a adunat 32 de meciuri in toate competitiile si este considerat unul dintre cei mai buni mijlocasi centrali ai momentului, in Premier League.

Reiss Nelson (aripa dreapta, 20 de ani) - si el un produs al tunarilor, Nelson a jucat de 18 ori in acest sezon si a demonstrat ca este un bun executant al fazelor fixe. Centrarile si pasele sale precise, dar si capacitatea de a proteja balonul sunt calitatile care il transforma intr-un candidat puternic pentru un post de titular la Arsenal.

Bukayo Saka (aripa stanga, 18 ani) - nici banda stanga a echipei lui Arteta nu arata rau, cu tanarul Saka ajuns la 30 de meciuri in actuala stagiune! Nu doar ca a evoluat foarte des, dar englezul a oferit si noua pase decisive, precum si trei goluri pentru echipa sa.

Nicolas Pepe (aripa dreapta sau atacant, 24 de ani) - adus pentru 80 de milioane de euro de la Lille in vara lui 2019, Pepe s-a adaptat destul de greu la Londra, insa cifrele sale arata foarte bine. Are sase goluri si opt pase decisive in 32 de partide jucate pentru tunari si sezonul viitor se anunta a fi o piesa esentiala pentru echipa.

Eddie Nketiah (atacant, 20 de ani) - revenit pe Emirates dupa ce a fost imprumutat la Leeds in vara, Nketiah arata si el destul de promitator pentru un fotbalist fara experienta in Premier League. In cazul in care Arsenal va ramane fara Lacazette, tanarul englez poate fi o solutie excelenta pentru postul de varf.

Gabriel Martinelli (atacant, 18 ani) - poate preferatul fanilor tunari, in acest moment, Martinelli a fost adus de la clubul brazilian Ituano, in vara anului trecut. Arsenal a platit putin peste 6 milioane de euro in schimbul tanarului atacant, iar investitia s-a dovedit a fi mai mult decat inspirata. Martinelli are deja 26 de jocuri in acest sezon, in care a reusit sa inscrie de 10 ori si sa ofere patru pase decisive.

Chiar daca Arsenal nu a mai reusit sa produca performante remarcabile de ceva ani, clubul pare sa fi reusit sa puna bazele unei noi generatii de succes prin tinerii pe care i-a promovat pe parcursul acestui sezon. La fel ca la Chelsea, unde Frank Lampard da credit fotbalistilor tineri, se pare ca si pe Emirates se anunta vremuri entuziasmante pentru suporteri, sub conducerea lui Mikel Arteta.