Noi probleme pentru Manchester City, dupa ce UEFA a anuntat ca va demara o noua ancheta

Comisia de investigatie este formata din renumiti economisti si juristi internationali.

“Cetatenii” au primit deja o suspendare de doua sezoane din Champions League si o amenda de 30 de milioane de euro, din cauza ca au incalcat legislatia de fair-play financiar a UEFA, dar forul european nu se opreste aici. Presa din Anglia scrie ca oficialii europeni vor sa investigheze mai amanuntit toate sponsorizarile pe care clubul din Manchester le-a primit, incepand din 2016, de la entitati din Abu Dhabi.

Organismul de control al UEFA, Club Financial Control Body (CFCB), a constatat deja “o incalcare foarte grava” in privinta supraevaluarii sponsorizarilor, in principal din partea companiei aeriene de stat Etihad, cu sediul in Abu Dhabi. Ancheta efectuata de investigatorii UEFA, urmata de audieri si concluzii, au pornit de la e-mailurile interne ale celor de la City, din perioada 2012-2016, publicate de revista germane Der Spiegel. E-mailurile, in special doua trimise de catre directorul financiar al lui City, Jorge Chumillas, au sugerat ca sponsorizarea din partea Etihad a fost finantata in mare masura de catre ADUG, o companie apartinand proprietarului clubului, seicul Mansour din familia conducatoare din Abu Dhabi. Un raport al unui consultant intern, produs in 2010 pentru fratele sefului de la City, printul mostenitor Sheikh Mohamed bin Zayed al Nahyan, a parut sa constate ca sponsorizarea catre club era, de fapt, acoperita de guvernul acestei tari, prin consiliul sau executiv.

In urmatoarea investigatie, trebuie sa se stabileasca daca si alte sponsorizari sunt legate din punct de vedere tehnic de Mansour, regulamentul interzicand ca un proprietar sa dea bani unui club, sub pretextul unei sposorizari comerciale. In 2014, firma de consultanta PWC, numita de CFCB sa faca investigatii suplimentare in privinta unor cluburi asupra carora planau suspiciuni, a constatat ca trei dintre sponsorii din Abu Dhabi ai lui Manchester City aveau legatura cu Mansour, respectiv compania de investitii Aabar, gigantul de telecomunicatii Etisalat, in ambele seful lui City fiind proprietarul fondului de investitii care le detinea, dar si Etihad Airways, care era detinuta de catre statul din Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite.

Cei care vor face parte din Camera de Investigatii a CFCB in noua ancheta a UEFA sunt Yves Leterme, fost premier al Belgiei si jurist renumit, Jacobo Beltran, politician spaniol si senior adviser al companiei americane Grant Thornton, Egon Franck, profesorul de la Universitatea din Zurich care a ajutat UEFA sa implementeze regula Financial Fair-Play, Konstantin Sonin, professor de economie la University of Chicago, Petra Stanonik Bosnjak, judecator din Slovenia, si Yves Wehrli, managing partner and sports law specialist la firma de avocatura Clifford Chance.