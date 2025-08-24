VIDEO EXCLUSIV Scandal după Fulham - Manchester United. Arbitrul e acuzat că l-a încurcat pe Bruno Fernandes înainte penalty-ul ratat: "L-a tulburat"

Scandal după Fulham - Manchester United. Arbitrul e acuzat că l-a încurcat pe Bruno Fernandes înainte penalty-ul ratat: "L-a tulburat"
Manchester United s-a încurcat și în a doua etapă din Premier League. "Diavolii" au remizat pe terenul lui Fulham, scor 1-1, în direct pe VOYO.

Manchester UnitedBruno FernandesFulham
Oaspeții au avut șansa de a deschide sctorul încă din prima repriză a duelului de pe Craven Cottage, dar căpitanul Bruno Fernandes a irosit o lovitură de la 11 metri, în minutul 38. Deși este un specialist al loviturilor de pedeapsă, portughezul a trimis peste bara transverală, spre dezamăgirea colegilor săi. Astfel, Manchester United a ratat șansa de a intra în avantaj la pauză.

Scandal după ce Bruno Fernandes a ratat un penalty în Fulham - Manchester United

Cu toate acestea, momentul a dat naștere unui scandal în Anglia. Înainte ca Bruno Fernandes să execute lovitura de la 11 metri, arbitrul Chris Kavanagh i-a dat un brânci, din greșeală. Centralul era preocupat să-i aranjeze pe restul jucătorilor la marginea careului și s-a ciocnit de Fernandes, care își pregătea pașii.

Fernandes a strigat după arbitru, dar acesta l-a ignorat. A urmat execuția ratată a mijlocașului, iar fanii lui Manchester United îl atacă acum pe Chris Kavanagh pe rețelele de socializare. Potrivit The Sun, Aceștia susțin că arbitrul l-a debusolat pe Fernandes. Și doi foști jucători de pe Old Trafford împărtășesc această ipoteză:

"I-a dat din greșeală un mic brânci și apoi s-a întors cu spatele. Doar că l-a tulburat puțin. Cred că arbitrul a încercat să-i așeze pe jucătorii de pe marginea careului, dar vedem că Bruno Fernandes îl ceartă pe arbitru după acest moment. Apoi se simte că execuția sa a fost puțin stângace", a spus Gary Neville, pentru Sky Sports.

La fel spune și Ashley Young: "Cred că arbitrul Kavanagh l-a derutat pe Fernandes".

Trupa lui Ruben Amorim rămâne fără victorie în noul sezon

După eșecul cu Arsenal din prima etapă, scor 0-1, Manchester United s-a încurcat și în a doua rundă din Premie League. Echipa pregătită de Ruben Amorim nu a reușit să treacă de Fulham.

Mai mult decât atât, londonezii au controlat meciul aproape pe toată durata sa. Pare că Manchester United încă nu își găsește ritmul în acest start de sezon.

În etapa cu numărul 3, Manchester United va primi vizita celor de la Burnley, în direct pe VOYO.

România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini
Lille - Monaco 0-0, &icirc;n direct pe VOYO! Duel spectaculos &icirc;n Ligue 1. Ocazie uriașă ratată de oaspeți
CFR, curg veștile proaste: ce a făcut Hacken, &icirc;n Suedia, &icirc;ngrozește!
Schimbările dictate de Gigi Becali la pauza meciului cu FC Argeș! Pe cine &icirc;nlocuiește Thiam
Cristi Chivu a &icirc;ntors o decizie radicală: atacantul iranian, rechemat de urgență la prima echipă
Controverse la FCSB &ndash; FC Argeș! Și-a amețit adversarul cu un picior &icirc;n cap, dar a scăpat de &rdquo;roșu&rdquo;
Gigi Becali a plătit peste un milion de euro și a &icirc;ntărit FCSB pentru grupa de Europa League!

Se sesizează UEFA? FCSB se teme de o lovitură cr&acirc;ncenă &icirc;naintea returului cu Aberdeen

Daniel B&icirc;rligea e out! Anunțul făcut de MM Stoica

Sorana C&icirc;rstea, ce discurs despre Rom&acirc;nia &icirc;n fața americanilor: &bdquo;Avem o țară mică, dar...&ldquo;

&bdquo;Cutremur&ldquo; la CFR din cauza lui Louis Munteanu: decizia atacantului și reacția clubului

Nicolae Stanciu, ce onoare! Titlul primit &icirc;n Gazzetta dello Sport după debutul &icirc;n Serie A

Rom&acirc;nia atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini

Decăderea lui &rdquo;Brad Pitt de Franța&rdquo;. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

De ce crede Donald Trump că merită Premiul Nobel pentru Pace. Lista celor șapte războaie pe care susține că le-a oprit

Guvernatorul regiunii Kursk avertizează: &bdquo;Atacurile ucrainene pun &icirc;n pericol securitatea nucleară&rdquo;

