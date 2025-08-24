Toate meciurile din Premier League pot fi urmărite în direct și în exclusivitate pe VOYO.



Oaspeții au avut șansa de a deschide sctorul încă din prima repriză a duelului de pe Craven Cottage, dar căpitanul Bruno Fernandes a irosit o lovitură de la 11 metri, în minutul 38. Deși este un specialist al loviturilor de pedeapsă, portughezul a trimis peste bara transverală, spre dezamăgirea colegilor săi. Astfel, Manchester United a ratat șansa de a intra în avantaj la pauză.



Scandal după ce Bruno Fernandes a ratat un penalty în Fulham - Manchester United



Cu toate acestea, momentul a dat naștere unui scandal în Anglia. Înainte ca Bruno Fernandes să execute lovitura de la 11 metri, arbitrul Chris Kavanagh i-a dat un brânci, din greșeală. Centralul era preocupat să-i aranjeze pe restul jucătorilor la marginea careului și s-a ciocnit de Fernandes, care își pregătea pașii.



Fernandes a strigat după arbitru, dar acesta l-a ignorat. A urmat execuția ratată a mijlocașului, iar fanii lui Manchester United îl atacă acum pe Chris Kavanagh pe rețelele de socializare. Potrivit The Sun, Aceștia susțin că arbitrul l-a debusolat pe Fernandes. Și doi foști jucători de pe Old Trafford împărtășesc această ipoteză:



"I-a dat din greșeală un mic brânci și apoi s-a întors cu spatele. Doar că l-a tulburat puțin. Cred că arbitrul a încercat să-i așeze pe jucătorii de pe marginea careului, dar vedem că Bruno Fernandes îl ceartă pe arbitru după acest moment. Apoi se simte că execuția sa a fost puțin stângace", a spus Gary Neville, pentru Sky Sports.



La fel spune și Ashley Young: "Cred că arbitrul Kavanagh l-a derutat pe Fernandes".

