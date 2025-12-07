În criză de rezultate în actuala stagiune, Liverpool se confruntă și cu o altă problemă extrem de mare. Starul echipei, Mohamed Salah, a răbufnit după Leeds - Liverpool 3-3, meci în care a fost lăsat pe bancă toate cele 90 de minute de către tehnicianul Arne Slot.



Van Dijk intervine în scandalul momentului de la Liverpool și îl descrie într-un singur cuvânt pe Salah



Căpitanul Virgil van Dijk a intervenit în scandalul dintre Salah și Liverpool și a ținut să puncteze faptul că egipteanul este un jucător fantastic și că trebuie respectat, pentru tot ce a făcut la clubul de pe Anfield Road.



Mai mult, fotbalistul a sugerat că echipa are nevoie de abilitățile lui Salah, dar în același timp a admis că nimic nu e cert la Liverpool și că și cei mai importanți jucători pot ieși din formula de start.



”El este în continuare un jucător fantastic și trebuie să ne amintim că există un motiv pentru care a avut atât de mult succes la club, iar acest lucru trebuie respectat.



Am nevoie de el alături, ca unul dintre lideri. Nu sunt îngrijorat. Este dezamăgit, dar este absolut normal. Dacă nu ești dezamăgit când nu joci două meciuri la rând, atunci există și o problemă.



Așa a fost mereu situația (n.r. că nimeni nu este de neînlocuit). Nu ai credit nelimitat, toată lumea trebuie să performeze”, a spus Virgil van Dijk, potrivit This is Anfield.



The Athletic îl face praf pe Salah după interviul exploziv al egipteanului: ”Lipsit de respect și egoist. Asta a făcut”



Publicația The Athletic a scris despre interviul exploziv pe care Salah l-a dat după meciul cu Leeds și a ținut să puncteze că răbufnirea egipteanului a fost lipsită de respect.



Totuși, sursa a indicat că durerea lui Salah e de înțeles.



”Răbufnirea lui Mohamed Salah a fost lipsită de respect și a arătat că e egoist. A dezamăgit-o pe Liverpool”, a titrat The Athletic.



”Fără să fie măcar întrebat despre Arne Slot, a dezvăluit că relația sa cu olandezul a picat. Când a plecat de la interviu, a lăsat în urmă un infern impunător.



Sentimentul de durere al lui Salah e însă de înțeles. După 53 de meciuri consecutive în Premier League în care a fost titular, a fost lăsat pe bară pentru ultimele trei. Nici nu a intrat pe teren în egalul 3-3 cu Leeds”, a mai scris sursa anterior menționată.

