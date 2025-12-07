După meciul dramatic de pe Elland Road, Mohamed Salah a răbufnit în fața reprezentanților mass-media. Lăsat pe bancă de Arne Slot, egipteanul a punctat faptul că nu i-a venit să creadă că nu a prins nici măcar un minut cu Leeds.



Fotbalistul lui Liverpool s-a simțit aruncat ”sub roțile autobuzului” și nu-și poate explica situația în care a ajuns la clubul la care a doborât atâtea recorduri în anii pe care i-a petrecut pe Anfield.



The Athletic îl face praf pe Salah după interviul exploziv al egipteanului: ”Lipsit de respect și egoist. Asta a făcut”



Publicația The Athletic a scris despre interviul exploziv pe care Salah l-a dat după meciul cu Leeds și a ținut să puncteze că răbufnirea egipteanului a fost lipsită de respect.



Totuși, sursa a indicat că durerea lui Salah e de înțeles.



”Răbufnirea lui Mohamed Salah a fost lipsită de respect și a arătat că e egoist. A dezamăgit-o pe Liverpool”, a titrat The Athletic.



”Fără să fie măcar întrebat despre Arne Slot, a dezvăluit că relația sa cu olandezul a picat. Când a plecat de la interviu, a lăsat în urmă un infern impunător.



Sentimentul de durere al lui Salah e însă de înțeles. După 53 de meciuri consecutive în Premier League în care a fost titular, a fost lăsat pe bară pentru ultimele trei. Nici nu a intrat pe teren în egalul 3-3 cu Leeds”, a mai scris sursa anterior menționată.

