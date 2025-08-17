Dacă echipele românești își încep parcursul în cupele europene, în iulie, pentru ca unele dintre ele să și încheie socotelile cu competițiile UEFA până în august, în schimb, formațiile din Premier League au cu totul alt statut!

Și e firesc să fie așa, pentru că vorbim despre cel mai tare campionat din lume, transmis în exclusivitate de VOYO, începând din această vară.

Având în vedere că echipele din Premier League sunt printre forțele cupelor europene – Tottenham a câștigat Europa League, în sezonul trecut, iar Chelsea a luat Conference League! – UEFA le „îngroapă“ în bani! Iar asta pentru simpla lor prezență, în grupele Champions League, Europa League și Conference League.

Iată cu ce sume vor porni, în aceste competiții, grupările care vor reprezenta Premier League, în noul sezon al cupelor europene, în faza grupelor:

CHAMPIONS LEAGUE

*Manchester City – 64,3 milioane de euro

*Liverpool – 61,4 milioane de euro

*Chelsea – 58,8 milioane de euro

*Arsenal – 56,8 milioane de euro

*Tottenham – 49,8 milioane de euro

*Newcastle – 33,6 milioane de euro

EUROPA LEAGUE

*Aston Villa – 13,2 milioane de euro

*Nottingham Forrest – 11,4 milioane de euro

CONFERENCE LEAGUE

*Crystal Palace – 6,1 milioane de euro

De remarcat că, în cazul tuturor acestor formații, bonusurile de participare sunt egale. În schimb, diferă acel „market-pool“, calculat de UEFA, în funcție de criterii sportive și de marketing pentru fiecare club.

