Campionatul englez a pornit la drum, în acest weekend, meciurile fiind transmise, în exclusivitate, de VOYO. Și nici nu s-a încheiat etapa, că deja avem o grămadă de borne cu adevărat spectaculoase!

Numai „bestia“ Haaland ne-a furnizat două cifre incredibile, după cum sport.ro a arătat aici. Iar „dinozaurul“ Milner a demonstrat că jucătorii aflați în categoria sa de vârstă reprezintă o „specie“ pe cale de disparție, în Premier League.

În acest context, meciul Chelsea – Crystal Palace, al cărui „film“ a fost oferit de sport.ro aici, a lungit seria momentelor notabile din prima etapă. Pentru că, în această partidă, a fost titularizat „copilul-minune“ din Premier League. Vorbim despre fundașul dreapta, Josh Acheampong.

Acesta a devenit al doilea cel mai tânăr titular din istoria lui Chelsea, într-o partidă de Premier League, la 19 ani și 104 zile. În topul precocității, Acheampong e depășit doar de Glen Johnson, în toată istoria londonezilor. Johnson și-a făcut debutul, la Chelsea, pe când avea doar 18 ani și 359 de zile.

