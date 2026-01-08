VIDEO EXCLUSIV Polițiștii i-au împiedicat pe jurnaliștii români să-i ia interviu lui Adrian Șut în Antalya. Reporterul Pro TV, bruscat: ”Airport area”

Adrian Șut va pleca de la FCSB.

Fotbalistul roș-albaștrilor se află în Belek, Antalya (Turcia) unde are loc stagiul de pregătire al campioanei en-titre înainte de reînceperea Superligii.

Polițiștii i-au împiedicat pe jurnaliștii români să-i ia interviu lui Adrian Șut în Antalya. Reporterul Pro TV, bruscat: ”Airport area”

Jurnaliștii români au încercat să-i ia un interviu lui Adrian Șut, însă au fost opriți de polițiștii din zonă, care au invocat faptul că se află în ”airport area”.

În momentele de tensiune, reporterul Pro TV Violeta Colgiu a fost bruscată de unul dintre oficialii aeroportului, care a intervenit pentru a-i îndepărta pe toți.

Totuși, Adrian Șut a reușit să le transmită, printre picături, un mesaj suporterilor FCSB: ”A fost o onoare să joc pentru echipă”.

Adrian Șut a fost legitimat la FCSB în perioada 2019-2026, a strâns 212 apariții în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj în 16 situații și, pe deasupra, a oferit și 14 pase decisive.

