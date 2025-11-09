Alexandru Dobre a contribuit din nou la jocul ofensiv al echipei, însă numele lui nu se regăsește pe lista convocărilor lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino.



Reacția lui Alex Dobre, după ce nu a fost convocat la națională



La finalul meciului, atacantul giuleștean a vorbit despre acest subiect după meci și a transmis că nu vede situația ca pe un motiv de supărare.



„Sunt profesionist. Sunt chemat – bine. Nu sunt chemat – iarăși bine. Datoria mea e să joc cât mai bine și să-mi ajut echipa. Dacă au nevoie de serviciile mele, voi fi acolo. Dacă nu, la fel de bine. Nu sunt dezamăgit și prefer să nu comentez nimic despre națională”, a spus Dobre la flash-interviuri.



Dobre a avut un octombrie excelent în Superligă. A marcat trei goluri în campionat și alte două în Cupa României, fiind unul dintre cei mai în formă atacanți din Liga 1. În acțiunile trecute ale naționalei, a bifat minute constante: a fost integralist cu Canada, titular cu Cipru și a evoluat în amicalul cu Moldova.



Pentru „dubla” decisivă cu Bosnia și San Marino, selecționerul a ales alte soluții în ofensivă. Din lotul Rapidului, doar portarul Marian Aioani și mijlocașul Claudiu Petrila au primit convocare.



România are nevoie de două victorii în ultimele două meciuri pentru a mai spera la calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Meciul România – Bosnia se joacă marți, 15 noiembrie, de la 21:45, în format live pe Sport.ro.

