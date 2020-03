Rivalele din Manchester s-au unit in fata coronavirusului: donatie comuna pentru cei afectati economic de epidemie

Cele doua cluburi vor face o donatie catre bancile de alimente din oras.

Manchester United si Manchester City au anuntat ca vor face o donatie comuna de 100.000 de lire sterline pentru bancile de alimente din oras, pentru a-i ajuta pe cei mai vulnerabili locuitori in fata epidemiei de coronavirus. Fiecare va da cate 50.000 de lire sterline, acesta fiind doar transa initiala catre Trussel Trust, o retea de peste 1.200 de centre de alimente destinate persoanelor cu veniruri scazute, dintre care 19 locatii se gasesc in zona Greater Manchester. Cele doua cluburi au urmat exemplul dat de doua dintre asociatiile lor de suporteri si incearca sa contracareze, pe cat este posibil, efectele economice si sociale ale crizei medicale.

“Criza de coronavirus se propaga cu repeziciune si tot mai multe persoane vor avea nevoie de ajutor de la bancile de alimente. Aceasta pandemie pune o presiune tot mai mare pe resuresele noastre deja limitate de situatia financiara de dinainte de izbucnirea ei. In perioada urmatoare, am putea sesiza o reducere a donatiilor si tot mai multi voluntari ar putea deveni indisponibili, daca se afla in categoriile de risc sau vor fi nevoiti sa se autoizoleze. Suntem recunoscatori pentru suportul acordat de Manchester United si Manchester City, este un ajutor deosebit pentru oamenii vulnerabili din aceasta zona”, a declarat Rachel Macklin, senior operations manager al Trussel Trust.