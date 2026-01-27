FCSB e o echipă disecată „la sânge“, în acest sezon. Din motive nedorite. Pentru că e șocant cum o formație care a defilat în România, în ultimii doi ani, a devenit acum ciuca bătăilor.

Iar cum a pășit FCSB în 2026, cu trei înfrângeri în primele trei meciuri oficiale, a adus o bornă rușinoasă pentru campioni, pentru a doua oară în acest sezon, după cum Sport.ro a demonstrat aici.

În acest peisaj dezolant, sunt căutați acum vinovații. Deși, realist vorbind, la FCSB, unde Faci Ce Spune Becali, lucrurile sunt clare.

Adrian Ilie: „Meciurile se pierd tactic la FCSB“

Fostul mare internațional, Adrian Ilie (51 de ani), e un om care „a mâncat fotbal pe pâine“ la viața lui. Drept urmare, a putut să zică lucrurilor pe nume, în privința căderii FCSB-ului din acest sezon, în cadrul analizei sale pentru Fanatik.

„Tactic se pierd meciurile (n.r. – la FCSB). Aleargă fiecare pe rând. Stafful nu este alături de jucători. Este o debandadă totală la FCSB. Este lipsă de încredere totală. Uită-te la diferență. Uită-te la Kopic, cum joacă Dinamo. Vezi o filozofie, vezi fotbal. La FCSB, se vede lipsa de încredere. Toți sunt nervoși, se vede. Nu au încredere în ei jucătorii. Tactica… nu atacă nimeni. FCSB primește niște goluri în care adversarii au tot timpul de gândire. Totul pleacă de la lipsa de încredere“, a explicat fostul atacant.

