Partidele din Premier League sun transmise în exclusivitate de VOYO.

Everton şi Leeds United au terminat la egalitate luni seară, 1-1 în ultimul meci al etapei a 23-a din Premier League, transmis exclusiv de VOYO.

Leeds a deschis scorul pe ”Hill Dickinson Stadium” din Liverpool în minutul 28, prin James Justin, aflat la primul său gol în Premier League în tricoul lui Leeds United.

"Caramelele" au restabilit însă egalitatea pe final, prin Thierno Barry (76).

Everton chiar putea obţine victoria în ultimele minute, când Idrissa Gueye, proaspăt câştigător al Cupei Africii pe Naţiuni cu Senegal, a trimis balonul în bara transversală cu un şut de la marginea careului de 16 metri.

După acest 1-1, Everton ocupă locul 10, cu 33 de puncte, în timp ce Leeds United rămâne pe 16, cu 26 de puncte.

Pe primele trei locuri în clasamentul din Premier League se află Arsenal, cu 50 de puncte, Manchester City și Aston Villa, ambele cu câte 46 de puncte.

Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

E-MIL și Pastila de Sport, proiect unic în România realizat de Sport.ro și VOYO

De luni până vineri, E-MIL prezintă Pastila de Sport - ce le va aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.

Cu ajutorul aplicațiilor AI, cele mai relevante noutăți din domeniu vor fi sumarizate și transformate într-o pastilă de două minute, prezentată de un personaj virtual. Fiecare mișcare din fotbal, handbal sau tenis va fi urmărită cu atenție de E-MIL, în Pastila de Sport.

”Salutare tuturor pasionaților de sport! Sunt extrem de încântat să vă anunț că voi fi gazda emisiunii 'Pastila de Sport' de pe site-ul Sport.ro, aducându-vă cele mai proaspete și captivante informații din lumea sportului în fiecare zi, de luni până vineri.

Cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, vom aduce în fața voastră cele mai noi și relevante știri din diversele domenii sportive. Fiți alături de mine și vă promit o experiență informativă inedită și captivantă! Să înceapă aventura în lumea sportului!”, a spus E-MIL, ajutat de Inteligența Artificială.  

Info: Agerpres

