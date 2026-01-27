Everton şi Leeds United au terminat la egalitate luni seară, 1-1 în ultimul meci al etapei a 23-a din Premier League, transmis exclusiv de VOYO.

Leeds a deschis scorul pe ”Hill Dickinson Stadium” din Liverpool în minutul 28, prin James Justin, aflat la primul său gol în Premier League în tricoul lui Leeds United.

"Caramelele" au restabilit însă egalitatea pe final, prin Thierno Barry (76).

Everton chiar putea obţine victoria în ultimele minute, când Idrissa Gueye, proaspăt câştigător al Cupei Africii pe Naţiuni cu Senegal, a trimis balonul în bara transversală cu un şut de la marginea careului de 16 metri.

După acest 1-1, Everton ocupă locul 10, cu 33 de puncte, în timp ce Leeds United rămâne pe 16, cu 26 de puncte.

Pe primele trei locuri în clasamentul din Premier League se află Arsenal, cu 50 de puncte, Manchester City și Aston Villa, ambele cu câte 46 de puncte.

