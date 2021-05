Hakimi, inapoi la Real Madrid?! Cat cere campioana Italiei in schimbul marocanului si ce spune fotbalistul despre revenirea in Spania 

Real Madrid va incerca o revenire importanta in vara

Achraf Hakimi, de la Inter, fost la Real Madrid si Borussia Dortmund, este dorit inapoi pe Bernabeu. Jucatorul a castigat recent Serie A si a contribuit la acest succes cu 7 goluri si 9 pase decisive. Aceste cifre il claseaza pe Hakimi pe locul 1 intr-un top al celor mai buni pasatori de sub 23 de ani din Europa, clasament in care dinamovistul Deian Sorescu ocupa locul 2.

Real Madrid are nevoie de un fundas dreapta, iar, potrivit goal.com, Florentino Perez isi doreste sa il readuca la echipa. Inter solicita 50 de milioane de euro in schimbul sau. In septembrie, Real l-a cedat pentru 40 de milioane de euro in Italia.

Hakimi a vorbit recent despre trecutul sau la Real Madrid: "Trebuie sa clarific un subiect! Lumea spune ca n-am vrut sa ma lupt pentru un loc la Real Madrid si nu este adevarat acest lucru! Toata lumea stie ca Real Madrid reprezinta casa mea si mi-ar fi placut sa joc acolo, dar clubul a decis altceva.

Ma deranjeaza ca se spun lucruri false, acei oameni care vorbesc sustin ca mi-ar fi fost teama sa ma lupt pentru un post de titular. De fapt, eu mi-am aratat disponibilitatea pentru a ma stradui sa-mi castig un loc in echipa", a declarat Hakimi, in urma cu doua saptamani, potrivit potrivit publicatiei Football Espana.